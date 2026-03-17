Người Việt phải chi khoảng 12 triệu đồng để sử dụng internet vệ tinh Starlink

(GLO)- Để sử dụng dịch vụ internet vệ tinh Starlink, người Việt có thể phải chi đến 12 triệu đồng, trong đó, mức giá dự kiến khoảng 85 USD/tháng (tương đương khoảng 2,2 triệu đồng), cùng chi phí thiết bị thu phát (thiết bị đầu cuối) là 350 USD (khoảng 9,2 triệu đồng).

Theo Báo Dân Trí, nếu tính tổng chi phí trong năm đầu tiên bao gồm thiết bị đầu cuối là 350 USD và phí thuê bao là 1.020 USD/năm, người dùng sẽ phải trả khoảng 1.370 USD (tương đương khoảng 34-35 triệu đồng/năm).

Bộ thu phát Internet vệ tinh Starlink. Ảnh: ST

Từ năm thứ hai trở đi, người dùng chỉ cần trả phí thuê bao khoảng 1.020 USD mỗi năm (khoảng 26 triệu đồng).

Ưu điểm lớn nhất của Internet vệ tinh là không cần hạ tầng cáp quang mặt đất. Người dùng chỉ cần lắp đặt thiết bị thu tín hiệu là có thể truy cập Internet.

Ngoài gói hộ gia đình, Starlink còn cung cấp gói cho doanh nghiệp với cước cao hơn, đổi lại là khả năng phục vụ nhiều thiết bị và ưu tiên băng thông. Hãng cũng có gói dành cho di động, hàng hải và hàng không, nhưng đắt đỏ do yêu cầu thiết bị chuyên dụng.