RAM DDR5 giả tràn lan giữa cơn sốt AI

Theo Digital Trends, các thanh RAM DDR5 giả xuất hiện dày đặc trên các nền tảng thương mại điện tử và tại nhiều cửa hàng máy tính nhỏ lẻ, đặc biệt ở khu vực châu Á.

Cùng với cơn sốt giá, thị trường RAM càng thêm rối loạn vì tình trạng hàng giả. Ảnh: Pexels.

Các sản phẩm RAM giả thường được làm rất tinh vi, mô phỏng theo các thương hiệu lớn như Samsung hay SK Hynix. Từ nhãn mác, tem số serial đến bao bì đều được sao chép gần như giống hệt hàng chính hãng, khiến người dùng khó phân biệt bằng mắt thường.

Không chỉ dừng ở việc làm giả hình thức, nhiều thanh RAM này bên trong sử dụng chip tái chế hoặc chip chất lượng thấp. Các linh kiện kém chất lượng này thường được che giấu dưới lớp tản nhiệt hoặc nhãn dán dày, khiến việc kiểm tra bằng quan sát thông thường gần như không thể phát hiện.

Một thanh RAM giả thương hiệu nổi tiếng, các chip nhớ được làm bằng mảnh nhựa. Ảnh: Taki/X.

Một số sản phẩm vẫn có thể hoạt động khi lắp vào máy, nhưng dung lượng thực tế thấp hơn nhiều so với quảng cáo, hoặc nhanh chóng phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng.

Một yếu tố khác khiến RAM giả khó bị phát hiện là đặc tính sử dụng của sản phẩm. Không giống như GPU hay CPU thường được kiểm tra hiệu năng kỹ lưỡng, RAM thường chỉ được người dùng kiểm tra sơ bộ sau khi máy tính khởi động thành công. Điều này khiến nhiều sản phẩm giả có thể “lọt lưới” trong thời gian dài.

Các chuyên gia kỹ thuật cho biết, chỉ những người có kinh nghiệm mới có thể phát hiện bất thường thông qua việc kiểm tra mạch in, bố trí linh kiện hoặc sự không nhất quán trong nhãn mác. Trong khi đó, người dùng phổ thông rất dễ bị đánh lừa bởi hình thức bên ngoài gần như giống hệt hàng thật.

Tình trạng RAM giả hiện nay không còn là những sản phẩm nhái thô sơ như trước, mà đã trở nên tinh vi hơn, có khả năng đánh lừa người mua trong thời gian dài trước khi gây ra sự cố nghiêm trọng cho hệ thống.