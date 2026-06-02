YouTube tăng cường nhận diện nội dung AI, tự động gắn nhãn video

(GLO)- Sự bùng nổ của các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo video đang khiến ranh giới giữa nội dung thật và nội dung nhân tạo ngày càng trở nên mong manh.

Trước thực tế đó, YouTube vừa công bố loạt thay đổi mới nhằm tăng cường tính minh bạch, giúp người xem dễ dàng nhận diện các nội dung được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI.

Các nhãn AI sẽ được hiển thị rõ ràng hơn đối với người xem. Ảnh: YouTube/Dân Trí

Theo thông báo mới, các video có sử dụng AI sẽ được gắn nhãn rõ ràng hơn thay vì chỉ hiển thị trong phần mô tả mở rộng như trước đây. Với video dài, nhãn AI sẽ xuất hiện ngay bên dưới trình phát video, phía trên phần mô tả.

Đối với YouTube Shorts, thông báo sẽ được hiển thị trực tiếp dưới dạng lớp phủ trên video, giúp người dùng nhận biết ngay từ khi xem.

YouTube cho biết thay đổi này được thực hiện sau khi nền tảng ghi nhận nhiều phản hồi cho rằng thông tin về việc sử dụng AI trước đây quá khó tìm, khiến người xem khó xác định đâu là nội dung thật, đâu là nội dung được tạo bằng công nghệ.

Theo ông Rene Ritchie - phụ trách kết nối nhà sáng tạo của YouTube - nếu một nội dung trông giống thật nhưng được tạo bằng AI, người xem cần được biết điều đó ngay lập tức.

YouTube cập nhật chính sách video AI, tự động gắn nhãn nội dung do AI tạo ra. Đồ họa: Cát Tiên/LĐO

Không chỉ thay đổi vị trí hiển thị nhãn, YouTube còn triển khai hệ thống tự động phát hiện nội dung AI. Nếu hệ thống xác định video sử dụng AI nhưng nhà sáng tạo không khai báo, YouTube có thể tự động bổ sung nhãn cảnh báo.

Tuy nhiên, YouTube vẫn cho phép nhà sáng tạo điều chỉnh trạng thái khai báo nếu cho rằng video bị gắn nhãn nhầm. Việc này có thể thực hiện thông qua YouTube Studio.

Dù vậy, một số trường hợp sẽ không thể gỡ bỏ nhãn AI, chẳng hạn như nội dung được tạo bằng các công cụ AI của chính YouTube như Veo hoặc Dream Screen, hay các video có siêu dữ liệu C2PA xác nhận được tạo hoàn toàn bằng AI.

YouTube nhấn mạnh việc gắn nhãn AI sẽ không ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền hay cơ chế đề xuất nội dung của nền tảng. Mục tiêu chính là tăng tính minh bạch, giúp người dùng có thêm thông tin để đánh giá độ xác thực của nội dung trong bối cảnh các công nghệ tạo video bằng AI ngày càng tinh vi và khó phân biệt với hình ảnh thật.

Động thái mới được xem là bước đi quan trọng của YouTube trong nỗ lực cân bằng giữa việc thúc đẩy phát triển AI và hạn chế nguy cơ lan truyền các nội dung gây hiểu nhầm, đặc biệt khi video do AI tạo ra đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng trực tuyến.