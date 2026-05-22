Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy giao thông đô thị thông minh tại Việt Nam

ANH TÚC ANH TÚC (Theo Znews, Báo Nhân Dân, Bộ Công an)

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra hướng đi mới cho bài toán giao thông đô thị tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh các thành phố lớn đối mặt với tình trạng ùn tắc, tai nạn và áp lực quản lý ngày càng gia tăng.

Ngày 21-5, hội thảo về ứng dụng AI trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tạp chí VnEconomy và Viện Nghiên cứu Công nghệ vì Cộng đồng phối hợp tổ chức, với sự tham gia chuyên môn của Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược.

Camera AI đang được lực lượng CSGT ứng dụng để điều tiết giao thông, phát hiện vi phạm. Ảnh: Khương Nguyễn/Znews.

Theo số liệu được công bố, tại một số tuyến đường áp dụng AI điều tiết giao thông, thời gian di chuyển giảm khoảng 30%, trong khi lưu lượng phương tiện tăng khoảng 13%.

Không chỉ dừng ở việc “phạt nguội”, AI còn được xem là nền tảng của hệ thống giao thông thông minh (ITS). Bộ Công an cho biết việc nâng cấp các trung tâm chỉ huy giao thông với công nghệ AI, dữ liệu lớn và hệ thống giám sát thông minh sẽ giúp lực lượng chức năng điều hành giao thông theo thời gian thực, dự báo ùn tắc, xử lý tai nạn nhanh hơn và giảm phụ thuộc vào con người.

Các chuyên gia nhận định AI không chỉ là “mắt thần” giám sát mà đang dần trở thành “bộ não” của đô thị thông minh. Dữ liệu thu thập từ camera, cảm biến và hệ thống tín hiệu sẽ giúp cơ quan quản lý dự báo tình trạng giao thông, tối ưu luồng phương tiện và hỗ trợ người dân lựa chọn lộ trình hiệu quả hơn.

Một số mô hình còn hướng tới tích hợp vé điện tử, giao thông công cộng và dữ liệu di chuyển trên cùng nền tảng số để tạo nên hệ sinh thái giao thông đồng bộ.

Tuy nhiên, để AI phát huy hiệu quả, các chuyên gia cho rằng cần đồng bộ hạ tầng giao thông, chuẩn hóa dữ liệu và hoàn thiện hành lang pháp lý. Nhiều tuyến đường hiện vẫn tồn tại tình trạng biển báo thiếu thống nhất, vạch kẻ mờ hoặc camera bị che khuất, ảnh hưởng đến độ chính xác của hệ thống nhận diện. Bên cạnh đó, vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân và minh bạch trong xử lý vi phạm cũng được đặt ra.

Dù còn nhiều thách thức, xu hướng ứng dụng AI vào giao thông đang được xem là bước đi tất yếu trong tiến trình xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam. Với sự phát triển nhanh của công nghệ và đầu tư hạ tầng số, AI được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc, nâng cao an toàn và thay đổi cách quản lý giao thông theo hướng hiện đại, hiệu quả hơn.

Camera giám sát giúp nâng cao ý thức người tham gia giao thông

Camera giám sát giúp nâng cao ý thức người tham gia giao thông

(GLO)- Hệ thống camera được lắp đặt rộng khắp đang hỗ trợ lực lượng chức năng trong giám sát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

(GLO)- Các ứng dụng tiết kiệm pin từng được nhiều người dùng smartphone xem như giải pháp kéo dài thời lượng sử dụng thiết bị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia công nghệ, đây lại có thể là nguyên nhân khiến điện thoại hao pin nhanh hơn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dữ liệu.

(GLO)- Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những tác động trái chiều lên ngành công nghệ toàn cầu. Trong khi các tập đoàn AI và nhà sản xuất chip hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng dữ liệu, nhiều lĩnh vực công nghệ truyền thống lại rơi vào khó khăn vì giá linh kiện leo thang.

(GLO)- Công nghệ Bluetooth ngày càng phổ biến trên điện thoại, tai nghe không dây, đồng hồ thông minh và nhiều thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, việc duy trì Bluetooth ở trạng thái luôn bật có thực sự vô hại, đặc biệt đối với sức khỏe người dùng, đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm.

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg công bố danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, tạo nền tảng quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các công nghệ lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.

