Apple chi hàng trăm triệu USD dàn xếp vụ kiện liên quan trợ lý ảo Siri

(GLO)- Ngày 5-5, Tập đoàn Apple đồng ý chi khoảng 250 triệu USD để dàn xếp một vụ kiện tập thể tại Mỹ, liên quan đến việc chậm triển khai các tính năng nâng cấp của trợ lý ảo Siri trên iPhone.

Theo nội dung vụ kiện, Apple bị cáo buộc đã quảng cáo gây hiểu lầm khi giới thiệu các dòng iPhone mới, đặc biệt là iPhone 16 và một số mẫu iPhone 15, với lời hứa về phiên bản Siri thế hệ mới tích hợp AI tiên tiến.

Tuy nhiên, các tính năng này không xuất hiện đúng như kỳ vọng, thậm chí bị trì hoãn kéo dài sang năm 2025 và đến nay vẫn chưa được triển khai đầy đủ.

Nguyên đơn cho rằng các chiến dịch quảng cáo đã khiến người tiêu dùng tin rằng những nâng cấp về AI, bao gồm Siri thông minh hơn, sẽ có sẵn ngay khi thiết bị được bán ra. Điều này khiến nhiều người quyết định nâng cấp điện thoại dựa trên những tính năng chưa thực sự tồn tại, gây ra sự thất vọng và thiệt hại tài chính.

Trước sức ép pháp lý, Apple đã lựa chọn dàn xếp bằng cách lập quỹ bồi thường trị giá 250 triệu USD. Theo đó, những khách hàng tại Mỹ mua các thiết bị thuộc diện liên quan trong giai đoạn từ tháng 6-2024 đến tháng 3-2025 có thể đủ điều kiện nhận bồi thường, với mức chi trả ước tính từ 25 đến 95 USD cho mỗi thiết bị, tùy vào số lượng người đăng ký yêu cầu bồi thường.

Dù vậy, trong thỏa thuận dàn xếp, Apple không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào. Công ty cho biết việc chấp nhận chi trả nhằm khép lại tranh chấp và tiếp tục tập trung vào phát triển sản phẩm. Đồng thời, hãng cũng nhấn mạnh đã triển khai nhiều tính năng thuộc hệ sinh thái AI mới, song thừa nhận một số tính năng quan trọng, đặc biệt là Siri nâng cấp, vẫn chưa sẵn sàng.

Giới phân tích nhận định, thỏa thuận bồi thường không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Apple trong bối cảnh cạnh tranh AI ngày càng gay gắt. Việc sớm hoàn thiện và triển khai phiên bản Siri thế hệ mới sẽ là yếu tố then chốt để hãng lấy lại niềm tin của người dùng trong thời gian tới.