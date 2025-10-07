Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp mở cuộc điều tra trợ lý ảo Siri của Apple bị cáo buộc thu thập dữ liệu trái phép

G.B (Theo VnExpress.net, TTXVN/Vietnam+)

(GLO)- Pháp đang mở cuộc điều tra sau khi nhận được đơn khiếu nại cáo buộc Apple thu thập, ghi âm và phân tích các đoạn hội thoại với Siri mà không có sự đồng ý của người dùng.

Trợ lý giọng nói Siri của Tập đoàn công nghệ Apple (ảnh minh họa).
Ngày 6-10, các công tố viên Pháp cho biết họ đang mở cuộc điều tra đối với trợ lý giọng nói Siri của Tập đoàn công nghệ Apple, sau khi nhận được đơn khiếu nại từ một nhà nghiên cứu công nghệ cáo buộc công ty này thu thập dữ liệu trái phép. Vụ việc đã được giao cho đơn vị cảnh sát chuyên trách tội phạm mạng xử lý, song không cung cấp thêm chi tiết.

Nhà nghiên cứu công nghệ Thomas Le Bonniec xác nhận ông là người đứng sau đơn khiếu nại, do Ligue des Droits de l'Homme (LDH) - một trong những tổ chức nhân quyền lâu đời nhất của Pháp nộp đơn.

LDH trước đó cho biết đơn khiếu nại cáo buộc Apple thu thập, ghi âm và phân tích các đoạn hội thoại với Siri mà không có sự đồng ý của người dùng. Tổ chức này cũng chưa đưa ra bình luận nào.

Việc mở cuộc điều tra hình sự gửi đi một thông điệp rõ ràng “các quyền cơ bản là điều quan trọng, và vẫn có những tổ chức cùng cá nhân quyết tâm bảo vệ"-ông Le Bonniec nhấn mạnh.

Apple cho biết hãng đã tăng cường các biện pháp bảo mật cho Siri từ năm 2019 và tiếp tục siết chặt trong năm nay. Tập đoàn công nghệ này cũng dẫn lại bài đăng hồi tháng 1 trên trang web của mình khẳng định các đoạn hội thoại với Siri “không bao giờ được chia sẻ với các nhà quảng cáo hoặc bán cho bên thứ 3”.

Được biết, Siri - trợ lý ảo của Apple được ra mắt năm 2011 trên iPhone 4S và đã liên tục cải tiến qua các phiên bản. Ban đầu chỉ hỗ trợ tác vụ cơ bản như gọi điện, gửi tin nhắn; đến nay, trợ lý ảo Siri có thể thực hiện nhiều lệnh phức tạp như tìm kiếm thông tin, điều khiển thiết bị nhà thông minh và tương tác với ứng dụng bên thứ ba.

