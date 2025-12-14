Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Pocket Lab đạt kỷ lục Guinness là “siêu máy tính AI cá nhân nhỏ nhất thế giới”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VOV, TNO)

(GLO)- Có kích thước chỉ bằng một cục sạc dự phòng, Pocket Lab do Tiiny AI phát triển đã được Sách Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận là “siêu máy tính AI cá nhân nhỏ nhất thế giới”.

Pocket Lab được thiết kế để giảm thiểu sự phụ thuộc vào điện toán đám mây, cải thiện quyền riêng tư và đưa AI tiên tiến đến gần hơn với người dùng.

pocket-lab-dat-ky-luc-guinness-la-sieu-may-tinh-ai-ca-nhan-nho-nhat-the-gioi.jpg
Pocket Lab đạt kỷ lục Guinness là “siêu máy tính AI cá nhân nhỏ nhất thế giới”. Ảnh: Tiiny AI/VOV

Cụ thể, Pocket Lab có kích thước 14,2 x 8 x 2,53 (cm) và nặng chỉ 300 gram, song có khả năng triển khai các mô hình ngôn ngữ lớn với tối đa 120 tỷ tham số. Các mô hình này thường yêu cầu phần cứng chuyên dụng nhưng Tiiny AI đã mang khả năng này vào một thiết bị nhỏ gọn.

Sản phẩm được trang bị CPU ARM v9.2 12 nhân mới nhất và hỗ trợ nhiều mô hình mã nguồn mở phổ biến như GPT-OSS, Llama, Qwen, DeepSeek, Mistral và Phi.

&quot;Siêu máy tính nhỏ nhất thế giới&quot; Pocket Lab có thể chạy được mô hình AI lên đến 120 tỷ tham số. Ảnh: Tiiny AI/TNO
"Siêu máy tính nhỏ nhất thế giới" Pocket Lab có thể chạy được mô hình AI lên đến 120 tỷ tham số. Ảnh: Tiiny AI/TNO

Cùng với đó là NPU (bộ xử lý thần kinh) cho hiệu suất lên tới 190 TOPS; RAM 80 GB LPDDR5X-con số khổng lồ cho một thiết bị cầm tay, cho phép chạy lượng tử hóa (quantization) mạnh mẽ.

Để làm được điều không tưởng này, Tiiny AI đã trang bị hai công nghệ lõi độc quyền, gồm: TurboSparse (Công nghệ kích hoạt thưa thớt cấp độ nơ-ron, giúp AI suy nghĩ nhanh hơn) và PowerInfer (Công cụ phân luồng thông minh, chia việc cho CPU và NPU, giúp thiết bị đạt hiệu suất cấp máy chủ nhưng vẫn tiết kiệm điện năng).

pocket-lap-co-kich-thuoc-chi-bang-mot-cuc-sac-du-phong.jpg
Pocket Lap có kích thước chỉ bằng một cục sạc dự phòng. Ảnh: Tiiny AI/VOV

Dự kiến, Tiiny AI sẽ mang sản phẩm này đến trình diễn tại triển lãm CES 2026. Dù mức giá vẫn còn là ẩn số, song giới quan sát nhận định nếu giá bán hợp lý, Pocket Lab hoàn toàn có thể tạo ra một cuộc cách mạng về AI cá nhân trong thời gian tới.

Được biết, các siêu máy tính nhỏ khác như Project Digits của Nvidia và DGX Spark hiện có giá lần lượt khoảng 3.000 và 4.000 USD.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tổ chức Hội thảo STEM-Robotics năm 2025

Gia Lai tổ chức hội thảo STEM-Robotics năm 2025

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sáng 29-11, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai) tổ chức hội thảo STEM-Robotics năm 2025 với chủ đề “Phát triển kỹ năng giảng dạy STEM Robotics: Xu hướng mới, thách thức và giải pháp thực tiễn”.

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành giải nhì tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2025

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn được trao giải nhì tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2025

Tin tức công nghệ

(GLO)- Đề tài nghiên cứu “Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Bình Định” của nhóm sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đã xuất sắc giành giải nhì toàn quốc tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ dành cho sinh viên năm 2025.

Phường Thống Nhất triển khai loạt lớp tập huấn về chuyển đổi số, Bình dân học vụ số

Phường Thống Nhất triển khai loạt lớp tập huấn về chuyển đổi số, bình dân học vụ số

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sáng 18-11, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp tập huấn Ứng dụng AI trong công tác văn phòng và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; cài đặt và sử dụng chữ ký số công cộng cho cán bộ, công chức khối Đảng, các tổ chức chính trị xã hội và các phòng chuyên môn.

Nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku hướng dẫn người dân sử dụng kiosk y tế thông minh để đăng ký khám bệnh. Ảnh: Sơn Ca

Kiosk y tế thông minh: Nhiều tiện ích

Tin tức công nghệ

(GLO)- Kiosk y tế thông minh có nhiều chức năng giúp người dân có thể tự đăng ký khám-chữa bệnh qua xác thực thẻ căn cước; tra cứu thông tin, lấy số thứ tự khám bệnh một cách nhanh chóng, giảm thời gian chờ đợi tại quầy.

null