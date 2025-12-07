Google có khả năng mất vị trí mặc định cho công cụ tìm kiếm

(GLO)- Theo phán quyết của 1 thẩm phán liên bang, Google có khả năng mất đi vị trí mặc định cho công cụ tìm kiếm hoặc trí tuệ nhân tạo của mình trên smartphone và các thiết bị khác. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên Google độc quyền trái phép trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến.

Cụ thể, thẩm phán Amit Mehta tại Washington vừa qua đã đứng về phía cơ quan Bộ Tư pháp Mỹ về quyền trái phép trong thị trường tìm kiếm trực tuyến.

Năm 2025, Google nắm gần 80% thị phần tìm kiếm trên máy tính bàn và khoảng 90% trên toàn bộ các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng. Ảnh: Internet

Phán quyết cuối cùng vẫn cho phép Google cung cấp sản phẩm cho Apple để sử dụng trên iPhone và tiếp tục trả tiền cho các hãng sản xuất thiết bị điện tử như Samsung để đặt làm mặc định. Tuy nhiên, thẩm phán yêu cầu những hợp đồng đó phải được đàm phán lại mỗi năm.

Thẩm phán cho biết, cả hai bên đều đồng ý với việc hợp đồng mặc định chỉ được kéo dài tối đa 1 năm. Việc này sẽ tạo cơ hội cho đối thủ, đặc biệt là những công ty trong lĩnh vực AI tạo sinh đang phát triển mạnh, cạnh tranh cho các vị trí mặc định quan trọng.

Theo dữ liệu của Statista năm 2025, Google nắm gần 80% thị phần tìm kiếm trên máy tính bàn và khoảng 90% trên toàn bộ các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng...

Với độ bao phủ trên, nhiều website, doanh nghiệp hay quảng cáo số đều phụ thuộc vào Google để tiếp cận người dùng.