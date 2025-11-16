Google tung bản cập nhật Google Photos, cho phép chỉnh sửa bằng câu lệnh

(GLO)- Google vừa tung ra bản cập nhật cho Google Photos, không chỉ nâng cấp ứng dụng lưu ảnh quen thuộc mà còn tái định vị nó thành một trợ lý sáng tạo thông minh, cho phép chỉnh sửa bằng câu lệnh.

Điểm nhấn mang tính đột phá nhất chính là việc tích hợp công cụ chỉnh sửa ảnh dựa trên giọng nói và văn bản, với tính năng Help me edit (Giúp tôi chỉnh sửa).

Bản cập nhật mới của Google Photos cho phép người dùng chỉnh sửa bằng câu lệnh. Ảnh: Internet

Thay vì phải vật lộn với các thanh trượt và công cụ phức tạp, người dùng giờ đây chỉ cần đưa ra các yêu cầu, chẳng hạn: “xóa giúp tôi chiếc xe đang dừng bên đường để background được trọn vẹn hơn". Đây được xem là bước tiến vượt bậc của công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), biến các thao tác chỉnh sửa phức tạp thành một cuộc đối thoại đơn giản.

Ngoài ra, trong lần cập nhật này, Google còn giới thiệu mô hình AI tiên tiến với tên mã Nano Banana, cho phép người dùng biến những bức ảnh chụp thông thường thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo theo nhiều phong cách như: chân dung nghệ thuật, truyện tranh hay minh họa cổ điển.

Bên cạnh chỉnh sửa, Google Photos cũng tăng cường sức mạnh tìm kiếm. Việc mở rộng tính năng tìm kiếm bằng AI tới hơn 100 quốc gia và khu vực, đồng thời hỗ trợ thêm 17 ngôn ngữ mới (trong đó có tiếng Ả Rập, Pháp, Đức, Hindi, Nhật và Bồ Đào Nha) đã củng cố vị thế của Google Photos như một nền tảng toàn cầu.

Tính năng tìm kiếm nâng cao kết hợp với nút "Hỏi" mới trong giao diện chỉnh sửa, cho phép người dùng tra cứu thông tin liên quan đến hình ảnh (thời gian chụp, địa điểm, khoảnh khắc tương tự) bằng giọng nói, giúp việc tương tác với kho ảnh trở nên linh hoạt và thông minh hơn.

Theo giới chuyên môn, bản cập nhật này không chỉ là một cột mốc đối với Google Photos mà còn phản ánh một xu hướng lớn trong ngành công nghệ: chuyển AI từ công cụ tìm kiếm và tạo văn bản sang các ứng dụng trực tiếp, tạo sinh trên thiết bị di động.