Apple chuẩn bị nâng cấp đáng kể cho mẫu iPhone giá rẻ 17e

NHÃ UYÊN (theo VOV, znews)

(GLO)- Apple chuẩn bị nâng cấp đáng kể cho mẫu iPhone giá rẻ tiếp theo, dự kiến mang tên iPhone 17e. Theo báo cáo mới từ nhà phân tích Jeff Pu, thiết bị này có thể trình làng vào đầu năm 2026 với camera trước 18 MP hỗ trợ Center Stage, tương tự dòng iPhone 17 cao cấp.

Theo mô tả, cảm biến hình vuông cho phép người dùng chụp ảnh hoặc quay video theo chiều dọc lẫn ngang mà không cần xoay máy.

Tính năng Center Stage cũng tự động điều chỉnh khung hình, phóng to hoặc xoay theo chuyển động của người dùng trong các cuộc gọi video.

apple-co-the-ra-mat-iphone-17e-vao-dau-nam-toi.jpg
Apple có thể ra mắt iPhone 17e vào đầu năm tới với camera trước 18 MP hỗ trợ Center Stage. Ảnh: Digital Trends/znews

Báo cáo cũng cho biết, mẫu 17e có thể dùng chip A19 tương tự iPhone 17 tiêu chuẩn.

Theo các nguồn tin, iPhone 17e cũng sẽ được trang bị màn hình Dynamic Island như là một sự tạm biệt với thiết kế “tai thỏ” đã xuất hiện lần đầu trên iPhone X vào năm 2017.

Những nâng cấp này cho thấy nhà sản xuất iPhone muốn tăng chất lượng phần cứng cơ bản trên toàn danh mục sản phẩm. Điều này đồng nghĩa lựa chọn “giá rẻ” của công ty nhiều khả năng sẽ ít khác biệt hơn so với các model đắt tiền, đặc biệt ở trải nghiệm camera.

Động thái này xuất hiện trong bối cảnh Apple đang thay đổi lịch trình ra mắt sản phẩm. Thay vì dồn toàn bộ các mẫu iPhone vào tháng 9, Apple có thể chuyển một phần sang các đợt công bố vào mùa đông hoặc đầu năm. Và iPhone 17e được kỳ vọng sẽ phù hợp với chiến lược mới.

