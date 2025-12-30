VNG bị yêu cầu giải trình về việc Zalo thu thập thông tin người dùng

(GLO)- Ngày 29-12, bà Nguyễn Quỳnh Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) đã ký giấy mời gửi Công ty cổ phần Tập đoàn VNG (VNG) để làm việc về việc thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Theo đó, vừa qua, Zalo đã đưa ra một loạt điều khoản thu thập dữ liệu cá nhân gây tranh cãi. Nếu người dùng không đồng ý với các điều khoản trong thỏa thuận do Zalo đưa ra, sẽ không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Vừa qua, Zalo đã đưa ra một loạt điều khoản thu thập dữ liệu cá nhân gây tranh cãi. Ảnh: Trí Minh/LĐO

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu VNG chuẩn bị cung cấp 5 nội dung cho buổi làm việc dự kiến diễn ra vào sáng 31-12, bao gồm: thông tin chung về doanh nghiệp và nền tảng cung cấp dịch vụ; điều khoản sử dụng và việc công bố, cập nhật điều khoản cũng như thông tin, tài liệu liên quan đến việc sửa đổi, cập nhật các điều khoản sử dụng.

Cùng với đó là cung cấp thông tin về chính sách, quy định liên quan đến dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư; dịch vụ cho người dùng cá nhân trên môi trường trực tuyến; thông tin về việc tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dùng…

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia lưu ý, trường hợp đại diện theo pháp luật của VNG không tham dự buổi làm việc, đề nghị doanh nghiệp cử người đại diện theo ủy quyền hợp lệ để báo cáo, cung cấp thông tin, giải trình các vấn đề liên quan, ký các biên bản trong quá trình làm việc.