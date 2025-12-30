Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

VNG bị yêu cầu giải trình về việc Zalo thu thập thông tin người dùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo LĐO, TNO)

(GLO)- Ngày 29-12, bà Nguyễn Quỳnh Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) đã ký giấy mời gửi Công ty cổ phần Tập đoàn VNG (VNG) để làm việc về việc thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Theo đó, vừa qua, Zalo đã đưa ra một loạt điều khoản thu thập dữ liệu cá nhân gây tranh cãi. Nếu người dùng không đồng ý với các điều khoản trong thỏa thuận do Zalo đưa ra, sẽ không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.

zalo-thu-thap-thong-tin-nguoi-dung.jpg
Vừa qua, Zalo đã đưa ra một loạt điều khoản thu thập dữ liệu cá nhân gây tranh cãi. Ảnh: Trí Minh/LĐO

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu VNG chuẩn bị cung cấp 5 nội dung cho buổi làm việc dự kiến diễn ra vào sáng 31-12, bao gồm: thông tin chung về doanh nghiệp và nền tảng cung cấp dịch vụ; điều khoản sử dụng và việc công bố, cập nhật điều khoản cũng như thông tin, tài liệu liên quan đến việc sửa đổi, cập nhật các điều khoản sử dụng.

Cùng với đó là cung cấp thông tin về chính sách, quy định liên quan đến dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư; dịch vụ cho người dùng cá nhân trên môi trường trực tuyến; thông tin về việc tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dùng…

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia lưu ý, trường hợp đại diện theo pháp luật của VNG không tham dự buổi làm việc, đề nghị doanh nghiệp cử người đại diện theo ủy quyền hợp lệ để báo cáo, cung cấp thông tin, giải trình các vấn đề liên quan, ký các biên bản trong quá trình làm việc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc công bố chip điện toán quang học có tốc độ và hiệu suất gấp 100 lần chip AI của Nvidia

Trung Quốc công bố chip điện toán quang học có tốc độ và hiệu suất gấp 100 lần chip AI của Nvidia

Tin tức công nghệ

(GLO)- Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố loại chip điện toán quang học LightGen có tốc độ và hiệu suất năng lượng vượt xa phần cứng AI của Nvidia tới 100 lần. Công nghệ mới này đặc biệt hiệu quả trong các tác vụ tạo sinh như sản xuất video và tổng hợp hình ảnh.

Gia Lai tổ chức Hội thảo STEM-Robotics năm 2025

Gia Lai tổ chức hội thảo STEM-Robotics năm 2025

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sáng 29-11, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai) tổ chức hội thảo STEM-Robotics năm 2025 với chủ đề “Phát triển kỹ năng giảng dạy STEM Robotics: Xu hướng mới, thách thức và giải pháp thực tiễn”.

Phường Thống Nhất triển khai loạt lớp tập huấn về chuyển đổi số, Bình dân học vụ số

Phường Thống Nhất triển khai loạt lớp tập huấn về chuyển đổi số, bình dân học vụ số

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sáng 18-11, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp tập huấn Ứng dụng AI trong công tác văn phòng và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; cài đặt và sử dụng chữ ký số công cộng cho cán bộ, công chức khối Đảng, các tổ chức chính trị xã hội và các phòng chuyên môn.

null