Messenger trên web sẽ chính thức dừng hoạt động từ tháng 4-2026

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Znews, Genk)

(GLO)- Meta vừa phát đi thông báo chính thức về việc ngừng cung cấp chức năng nhắn tin trên messenger.com từ tháng 4-2026, đánh dấu thêm một bước thay đổi lớn trong cách người dùng truy cập Messenger trên máy tính.

Theo đó, sau thời điểm này, khi truy cập từ máy tính, người dùng sẽ được tự động chuyển hướng sang giao diện nhắn tin bên trong Facebook. Meta cho biết các cuộc trò chuyện vẫn được giữ nguyên và có thể tiếp tục trên nền tảng mới hoặc trên ứng dụng Messenger dành cho thiết bị di động.

messenger-tren-web-se-chinh-thuc-dung-hoat-dong-tu-thang-4-2026.jpg
Ứng dụng Messenger vẫn được duy trì, song người dùng trên máy tính buộc phải truy cập web Facebook để nhắn tin trong thời gian tới. Ảnh: M.T

Đây được xem là bước cuối cùng trong lộ trình loại bỏ ứng dụng và trang web chuyên cho tính năng chat (Messenger) khỏi máy tính. Trước đó, vào ngày 15-12-2025, Meta đã ngừng ứng dụng Messenger Desktop dành cho Windows và macOS.

Thông báo cũng cho biết, những người đang sử dụng Messenger mà không có tài khoản Facebook vẫn có thể tiếp tục trò chuyện trên ứng dụng di động. Trong khi đó, tính năng khôi phục lịch sử trò chuyện bằng mã PIN được giữ lại để phục vụ hệ thống mã hóa đầu cuối mà Meta đang triển khai cho Messenger.

Meta không đưa ra lời giải thích chi tiết cho thay đổi mới nhất, tuy nhiên, xu hướng trong thời gian gần đây cho thấy hãng đang tập trung đơn giản hóa hệ sinh thái sản phẩm và giảm số lượng nền tảng phải duy trì song song.

Khi chỉ còn một giao diện web duy nhất, việc cập nhật tính năng, bảo mật và đồng bộ trải nghiệm được thực hiện nhanh hơn so với việc phát triển riêng lẻ nhiều phiên bản.

