(GLO)- Tập đoàn Meta kêu gọi Australia xem xét lại đạo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội sau khi công ty này đã chặn hơn 544.000 tài khoản vi phạm kể từ khi luật có hiệu lực.

Theo Tập đoàn công nghệ Meta, thay vì cấm đoán hoàn toàn, Chính phủ nên khuyến khích các công ty công nghệ xây dựng những không gian trực tuyến an toàn, phù hợp với từng độ tuổi.

Meta kêu gọi Australia xem xét lại đạo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Tuy khẳng định cam kết tuân thủ các quy định pháp luật của Australia, song Meta cho rằng, một “lệnh cấm toàn diện” không phải là giải pháp tối ưu để bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Tập đoàn khẳng định quan điểm các kho ứng dụng như: App Store hay Google Play nên đóng vai trò trung tâm trong việc xác minh độ tuổi và yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh trước khi cho phép trẻ dưới 16 tuổi tải và sử dụng ứng dụng mạng xã hội.

Đồng thời, Công ty cảnh báo rằng nếu lệnh cấm chỉ áp dụng với các nền tảng lớn, thanh thiếu niên có thể tìm cách chuyển sang những ứng dụng ít được kiểm soát hơn hoặc các “góc tối” khác trên internet để lách luật, làm gia tăng rủi ro mất an toàn.

Đại diện Meta đề cập đến việc nhiều chuyên gia và phụ huynh bày tỏ lo ngại rằng quy định cấm có thể vô tình cô lập người trẻ khỏi những cộng đồng trực tuyến tích cực, nơi họ có thể học hỏi, kết nối và nhận được sự hỗ trợ.

Những tác động ban đầu cho thấy đạo luật mới có thể chưa đạt được mục tiêu cốt lõi là nâng cao mức độ an toàn và hạnh phúc cho thanh thiếu niên Australia-theo Meta.

Meta cho biết, Tập đoàn đã phối hợp thành lập OpenAge Initiative-một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp công cụ xác minh độ tuổi mang tên AgeKeys, nhằm hỗ trợ các nền tảng công nghệ tuân thủ các quy định mới của Australia. Lần nữa, Tập đoàn nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cần một cách tiếp cận toàn diện, cân bằng giữa an toàn, quyền tiếp cận thông tin và sự phát triển lành mạnh của thanh thiếu niên trong kỷ nguyên số.

Trước đó, lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi tại Australia chính thức có hiệu lực từ ngày 10-12-2025, đánh dấu nỗ lực đầu tiên trên thế giới nhằm bảo vệ trẻ em khỏi chứng nghiện điện thoại và các tác hại trực tuyến. Với lệnh cấm này, Australia là nước lần đầu tiên tìm cách chống lại những "gã khổng lồ" công nghệ.