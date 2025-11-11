Australia cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng thêm một số mạng xã hội

(GLO)- Ủy viên An ninh mạng Australia vừa thông báo về việc bổ sung một số mạng xã hội gồm Kich và Reddit vào danh sách cấm trẻ em dưới 16 tuổi.

Với việc bổ sung này, hiện Australia đang cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng 9 mạng xã hội gồm: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Kick và Reddit.

Đồng thời, bắt đầu từ ngày 10-12-2025, các mạng xã hội trên phải đưa ra biện pháp để ngăn chặn người dưới 16 tuổi sử dụng, nếu không có thể sẽ bị phạt lên tới 49.5 triệu AUD.

Australia bổ sung mạng xã hội vào danh sách cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Australia cũng thông báo về một số nền tảng khác không được đưa vào danh sách này vì không đáp ứng các điều kiện được đưa ra như: Discord, GitHub, LEGO Play, Roblox, Steam và Steam Chat, Google Classroom, Messenger, WhatsApp, YouTube Kids.

Việc giới hạn độ tuổi đối với một số mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi ở Australia được xem là biện pháp quan trọng để gia tăng sự an toàn trên không gian mạng. Quy định này giúp cho các em nhỏ có thêm thời gian để học hỏi và trưởng thành, thoát khỏi ảnh hưởng của những thế lực mạng xã hội.

Australia cũng là một trong những quốc gia đi đầu trong việc siết chặt kiểm soát mạng xã hội, yêu cầu các nền tảng phải tăng cường trách nhiệm bảo vệ người dùng, không chỉ với trẻ em mà cả người trưởng thành và cơ quan báo chí.