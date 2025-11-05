Bảo vệ bản thân và bạn bè trên không gian mạng

(GLO)- Trong kỷ nguyên số, internet và mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống thanh thiếu niên. Nhưng song hành với cơ hội là nhiều thách thức như: tin giả, bạo lực mạng, trào lưu phản văn hóa, lối sống lệch chuẩn…

Trước thực tế ấy, tuổi trẻ Gia Lai đã hành động để không chỉ là những người giỏi sử dụng công nghệ, mà còn trở thành “lá chắn” bảo vệ bạn bè mình trong thế giới ảo.

Mỗi ngày một tin tốt

Thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên trên không gian mạng giai đoạn 2023-2030, Tỉnh đoàn Gia Lai đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn-chia sẻ: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề, giám sát chuyên đề, trong đó có nội dung kiểm tra chuyên đề triển khai thực hiện Quyết định số 311.

Trong 3 năm, cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã có 2.298 lượt làm việc, kiểm tra, nắm bắt tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên; tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Trang mạng xã hội của Tuổi trẻ Gia Lai với phong trào “Mỗi tuần một gương tuổi trẻ tiêu biểu”. Ảnh: ĐVCC

Từ năm 2023 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thực hiện 6 đợt giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 2-8-2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 311 và giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1797/KH-UBND ngày 12-8-2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”.

Trong thời gian này, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ xâm hại trẻ em trên môi trường mạng tại Pleiku và đã được các lực lượng chức năng hỗ trợ can thiệp kịp thời, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, phong trào “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trở thành điểm sáng. Đến nay, hệ thống mạng xã hội của Đoàn-Hội-Đội toàn tỉnh thu hút hơn 65.000 lượt theo dõi, đăng tải trên 43.000 tin tốt, câu chuyện đẹp, tạo dòng thông tin tích cực, lan tỏa lối sống đẹp, nhân ái.

Từ đó, 212 gương người tốt, việc tốt được phát hiện, 85 điển hình thanh niên tiêu biểu, 26 gương “Công dân trẻ”, 8 gương “Thiếu nhi dũng cảm” được tuyên dương.

Khi mạng xã hội trở thành một không gian mới của thanh niên, ở đó, mỗi bạn trẻ không chỉ là người đọc, người xem, mà còn là người sáng tạo nội dung, người lan tỏa giá trị nhân văn. Từ phong trào này, nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu, hành động đẹp được cộng đồng mạng biết đến và nhân rộng.

Nâng cao năng lực số

Từ năm 2023 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức 10 buổi tập huấn chuyên đề về an toàn trên không gian mạng cho đoàn viên, thanh thiếu niên.

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh triển khai hơn 720 lớp tập huấn tại cơ sở, trường học, góp phần trang bị cho thế hệ trẻ kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh.

Đây là nền tảng quan trọng giúp thanh thiếu niên vững vàng, bản lĩnh trên không gian mạng, biết lan tỏa điều tốt đẹp và chủ động đấu tranh với thông tin xấu, độc trên môi trường mạng.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai tuyên dương những gương mặt thanh niên sống đẹp, có nhiều hoạt động đóng góp cho phong trào thanh niên. Ảnh: Trương Định

Anh Đặng Ngọc Châu-Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ-chia sẻ: “Đoàn trường thường lồng ghép nội dung tập huấn về kỹ năng sử dụng mạng xã hội, internet an toàn vào các chương trình kỹ năng mềm cho tân sinh viên. Nhờ vậy, các bạn trẻ vừa có thêm kiến thức, vừa rèn được ý thức tự bảo vệ mình trước những rủi ro trên không gian mạng”.

Không chỉ dừng ở công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn chủ động phát hiện, ngăn chặn thông tin xấu độc, phối hợp cùng các cơ quan chức năng đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, xử lý hành vi lợi dụng mạng xã hội để tung tin sai sự thật, kích động, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thanh thiếu niên.

Các chuyên mục như “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Thanh niên với pháp luật”, “Theo dấu chân Bác” được duy trì thường xuyên trên Trang tin điện tử Tỉnh đoàn và hệ thống fanpage của Đoàn-Hội-Đội, trở thành kênh tuyên truyền hiệu quả, giúp giới trẻ tiếp cận thông tin chính thống, nâng cao nhận thức pháp luật.

Cùng với đó, Tỉnh đoàn còn ký kết và triển khai nhiều chương trình phối hợp liên ngành nhằm giáo dục toàn diện cho thanh thiếu niên như: Nghị quyết liên tịch với Bộ CHQS tỉnh về phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Nghị quyết liên tịch với Công an tỉnh về phối hợp phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên; Chương trình phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong thanh thiếu niên…

Qua đó, từng bước tạo nên một thế hệ trẻ năng động, am hiểu công nghệ, sống đẹp và hành động có trách nhiệm trên không gian mạng.