Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh cứu người đuối nước ở xã Chư Sê

(GLO)- Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 5-9, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Kpă Hăn (học sinh lớp 6B, Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, xã Chư Sê) vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Nguyễn Chí Hiếu (bìa phải) trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Kpă Hăn. Ảnh: Kpă Thân

Sự việc xảy ra vào trưa 27-7, em Rah Lan Mik (học sinh Trường Mẫu giáo 20/10) đi chơi gần hồ thủy lợi tại xã Chư Sê, không may trượt ngã xuống hồ và chới với giữa dòng nước. Em Kpă Hăn đang chăn bò gần đó phát hiện sự việc. Không thấy người lớn xung quanh để kêu cứu, Hăn đã không ngần ngại nguy hiểm nhảy xuống hồ, đưa em Mik vào bờ an toàn.

Sau khi biết hành động dũng cảm này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Kpă Hăn.

Đây là danh hiệu cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu tài sản của Nhân dân, của Nhà nước trong tình huống cấp bách.