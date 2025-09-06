Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh cứu người đuối nước ở xã Chư Sê

(GLO)- Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 5-9, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Kpă Hăn (học sinh lớp 6B, Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, xã Chư Sê) vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

img-6614.jpg
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Nguyễn Chí Hiếu (bìa phải) trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Kpă Hăn. Ảnh: Kpă Thân

Sự việc xảy ra vào trưa 27-7, em Rah Lan Mik (học sinh Trường Mẫu giáo 20/10) đi chơi gần hồ thủy lợi tại xã Chư Sê, không may trượt ngã xuống hồ và chới với giữa dòng nước. Em Kpă Hăn đang chăn bò gần đó phát hiện sự việc. Không thấy người lớn xung quanh để kêu cứu, Hăn đã không ngần ngại nguy hiểm nhảy xuống hồ, đưa em Mik vào bờ an toàn.

Sau khi biết hành động dũng cảm này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Kpă Hăn.

Đây là danh hiệu cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu tài sản của Nhân dân, của Nhà nước trong tình huống cấp bách.

Tin liên quan

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

(GLO)- Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh đã và đang lan tỏa những hành động tử tế, nghĩa cử cao đẹp trên mạng xã hội, khơi dậy tinh thần sống đẹp, góp phần tạo nên “lá chắn” hữu hiệu trước những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Có thể bạn quan tâm

Tuổi trẻ Gia Lai uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công

Tuổi trẻ Gia Lai uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn thanh niên toàn tỉnh đã triển khai nhiều chương trình tri ân, từ những bữa cơm ấm cúng tại gia đình chính sách đến thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe… để thể hiện lòng biết ơn của thế hệ trẻ với những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.

Câu lạc bộ Tiếng Việt - nơi gắn kết tình bạn đẹp của sinh viên Việt - Lào

Câu lạc bộ Tiếng Việt - nơi gắn kết tình bạn đẹp của sinh viên Việt - Lào

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Không chỉ là nơi rèn luyện tiếng Việt, câu lạc bộ Tiếng Việt QNU (thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn) còn là cầu nối gắn kết tình bạn đẹp giữa sinh viên hai nước Việt - Lào; góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sẻ chia trong sáng, chân thành của sinh viên hai nước.