Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Gia Lai: Tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025

DƯƠNG LINH
(GLO)- Chiều 9-1, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Tại chương trình, anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã ôn lại truyền thống 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; nhấn mạnh yêu cầu học sinh, sinh viên trong thời đại công nghiệp 4.0 cần có lòng yêu nước nồng nàn, có lý tưởng, tri thức, làm chủ khoa học - công nghệ, chấp hành pháp luật.

tuyen-duong-sv5t-hs3rl-2025-1.jpg
Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: D.L

“Với vai trò người bạn đồng hành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và các cấp bộ Đoàn, Hội sẽ tiếp tục triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, đồng thời đổi mới hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tạo môi trường để học sinh, sinh viên rèn luyện, cống hiến và tham gia tích cực vào các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn ở địa phương” - anh Hiếu nhấn mạnh.

Năm học 2024-2025, phong trào “Sinh viên 5 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” tiếp tục được các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai sâu rộng, trở thành nội dung xuyên suốt trong công tác Đoàn, Hội và phong trào học sinh, sinh viên. Kết quả, toàn tỉnh có 30 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh và 4 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh.

tuyen-duong-sv5t-hs3rl-2025-2.jpg
Tuyên dương các sinh viên 5 tốt, học sinh 3 rèn luyện cấp tỉnh năm học 2024-2025. Ảnh: D.L

Dịp này, Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Tôi là công dân toàn cầu - Khát vọng kỷ nguyên mới” năm 2025. Cuộc thi được triển khai từ ngày 20 đến 26-12-2025, thu hút hơn 40.000 học sinh THPT trên địa bàn tỉnh tham gia vòng sơ loại; qua đó chọn ra 6 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, các thí sinh tranh tài qua 2 phần thi: “Tôi tự tin” - thể hiện quan điểm cá nhân về các vấn đề hội nhập, công dân toàn cầu, môi trường, biến đổi khí hậu; “Tôi và thế giới” - giới thiệu, biểu diễn nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam bằng tiếng Anh.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc.

tuyen-duong-sv5t-hs3rl-2025-7.jpg
Trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thảo (lớp 12A3, Trường THPT số 1 Phù Cát, xã Phù Cát). Ảnh: D.L
Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

E-magazine Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), trong hai ngày 27-12 và 28-12, Liên hoan Câu lạc bộ, Đội, Nhóm năm 2025 do Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức đã mang đến không khí sôi nổi, trẻ trung, đầy hào hứng...

Thanh niên 2 tỉnh Gia Lai và Champasak giao hữu thể thao. Ảnh: ĐVCC

Thanh niên tỉnh Gia Lai - Champasak trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp và giao lưu thể thao

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 21-12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã đến tham quan mô hình kinh tế Nem Chợ Huyện Olala (xã Tuy Phước) và giao lưu thể thao tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Mùa đông ấm áp yêu thương.

Mùa đông ấm áp yêu thương

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2025 bằng nhiều cách làm linh hoạt, hướng về người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn mang lại một mùa đông ấm áp yêu thương cho những đối tượng yếu thế.

Nâng cao chất lượng hoạt động Ðoàn-Ðội từ ứng dụng AI

Ðoàn, Hội, Ðội nâng cao chất lượng hoạt động nhờ ứng dụng AI

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm bắt xu thế ấy, tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội ở Gia Lai đã chủ động tiếp cận, khai thác, ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào, hoạt động một cách hiệu quả.

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Tối 12-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 10-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 121.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 9-12, Đoàn Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho người dân xã Tuy Phước bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ vừa qua.