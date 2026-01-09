Gia Lai: Tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025

(GLO)- Chiều 9-1, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Tại chương trình, anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã ôn lại truyền thống 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; nhấn mạnh yêu cầu học sinh, sinh viên trong thời đại công nghiệp 4.0 cần có lòng yêu nước nồng nàn, có lý tưởng, tri thức, làm chủ khoa học - công nghệ, chấp hành pháp luật.

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: D.L

“Với vai trò người bạn đồng hành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và các cấp bộ Đoàn, Hội sẽ tiếp tục triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, đồng thời đổi mới hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tạo môi trường để học sinh, sinh viên rèn luyện, cống hiến và tham gia tích cực vào các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn ở địa phương” - anh Hiếu nhấn mạnh.

Năm học 2024-2025, phong trào “Sinh viên 5 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” tiếp tục được các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai sâu rộng, trở thành nội dung xuyên suốt trong công tác Đoàn, Hội và phong trào học sinh, sinh viên. Kết quả, toàn tỉnh có 30 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh và 4 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh.

Tuyên dương các sinh viên 5 tốt, học sinh 3 rèn luyện cấp tỉnh năm học 2024-2025. Ảnh: D.L

Dịp này, Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Tôi là công dân toàn cầu - Khát vọng kỷ nguyên mới” năm 2025. Cuộc thi được triển khai từ ngày 20 đến 26-12-2025, thu hút hơn 40.000 học sinh THPT trên địa bàn tỉnh tham gia vòng sơ loại; qua đó chọn ra 6 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, các thí sinh tranh tài qua 2 phần thi: “Tôi tự tin” - thể hiện quan điểm cá nhân về các vấn đề hội nhập, công dân toàn cầu, môi trường, biến đổi khí hậu; “Tôi và thế giới” - giới thiệu, biểu diễn nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam bằng tiếng Anh.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc.