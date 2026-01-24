“Mùa Xuân cho em” đến với học sinh xã Ia Chia

(GLO)- Ngày 23-1, tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan (xã Ia Chía, tỉnh Gia Lai), Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai đã tổ chức chương trình “Mùa Xuân cho em” nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Đại diện Ban tổ chức trao học bổng cho các em học sinh Trường Tiểu học Cù Chính Lan (xã Ia Chia). Ảnh: Huy Toàn

Chương trình diễn ra với các hoạt động sôi nổi như giao lưu văn nghệ chào xuân, trò chơi hoạt náo..., thu hút đông đảo học sinh tham gia; tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em thiếu nhi vùng biên giới.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cùng hơn 120 phần quà gồm: vở trắng, đồ dùng học tập và các nhu yếu phẩm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị quà tặng tại chương trình là 40 triệu đồng.

Ban tổ chức tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Huy Toàn

Chương trình “Mùa Xuân cho em” là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, sinh viên đối với cộng đồng, góp phần giúp các em học sinh đón Tết Bính Ngọ 2026 vui tươi, ấm áp.