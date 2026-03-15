Đoàn Thanh niên BIDV Gia Lai ra mắt công trình thanh niên “Hộp thu gom pin thải”

(GLO)- Ngày 14-3, Đoàn Thanh niên BIDV Gia Lai phát động phong trào thi đua năm 2026 và ra mắt công trình thanh niên “Hộp thu gom pin thải”.

Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025. Ảnh: Xuân Long

Năm 2026, Đoàn Thanh niên BIDV Gia Lai phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Tuổi trẻ BIDV Gia Lai xung kích trong kinh doanh - tiên phong chuyển đổi số - bứt phá vì sự phát triển của chi nhánh”. Tuổi trẻ BIDV Gia Lai đặt ra các mục tiêu: phát triển khách hàng và mở rộng thị trường; phát triển CASA và nguồn vốn huy động; phát triển khách hàng số và thúc đẩy chuyển đổi số; đồng hành cùng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; “Mỗi chi đoàn - một công trình thanh niên gắn với kinh doanh”…

Đoàn Thanh niên BIDV Gia Lai đề ra một số chỉ tiêu hoạt động trong năm 2026 như: 100% ĐVTN được học tập và quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế của ngành và nội quy cơ quan; thực hiện ít nhất 2 công trình, phần việc thanh niên/năm, 2 chương trình an sinh xã hội/năm; tham gia đầy đủ các chương trình, hoạt động của Đoàn cấp trên; trồng ít nhất 100 cây xanh; 100% đoàn viên đăng ký tham gia, đóng góp kinh phí cho các hoạt động, phong trào an sinh xã hội do Đoàn Thanh niên, Công đoàn BIDV tổ chức...

Đoàn Thanh niên BIDV chi nhánh Gia Lai ra mắt công trình thanh niên “Hộp thu gom pin thải”. Ảnh: Xuân Long

Dịp này, Đoàn Thanh niên BIDV Gia Lai ra mắt công trình thanh niên “Hộp thu gom pin thải” với thông điệp “Vì một BIDV lớn - mạnh - xanh, Vì một môi trường xanh - sạch - đẹp”. Công trình được đặt tại sảnh giao dịch của trụ sở BIDV Gia Lai (112 Lê Lợi, phường Pleiku).

Đoàn Thanh niên BIDV Gia Lai cũng phát động chương trình “Tết chuyền tay”, ủng hộ bánh kẹo cho hoạt động Tháng Thanh niên 2026 tại buôn Ngôl và buôn Choanh (xã Uar).

Cũng trong dịp này, Ban Chấp hành Đoàn Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Ban Chấp hành Đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tặng giấy khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025.

Gia Lai: Khởi động chương trình "Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp" năm 2026

(GLO)- Sáng 2-3, tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học tổ chức chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” tỉnh Gia Lai năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 2-2, Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm “Câu chuyện thời hoa lửa”, thu hút hơn 800 học sinh tham gia.

Tự hào thế hệ Đảng viên trẻ Gia Lai

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 26-1, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn), Tỉnh đoàn tổ chức Ngày Thanh niên cùng hành động với nhiều hoạt động ý nghĩa.

