Mang yêu thương tới học sinh nghèo xã Phú Túc

VŨ CHI
(GLO)- Ngày 8-5, Đoàn xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Khuyến học xã và 2 nhà hảo tâm Alê H’Nhoang, Alex Frei tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai).

Ban tổ chức tặng học bổng cho các em học sinh nghèo tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai). Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng, 15 chiếc xe đạp trị giá hơn 22 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng tổ chức bữa ăn yêu thương với 100 suất ăn gồm súp, bánh mì, sữa cho tất cả học sinh tại điểm trường.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026), góp phần động viên các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống; đồng thời thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em tại địa phương.

Thầy Vũ Văn Tùng (bìa phải, người phụ trách Tủ bánh 0 đồng) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường. Ảnh V.C

Tủ bánh 0 đồng trao xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo

(GLO)- Sáng 6-4, thầy Vũ Văn Tùng, người đại diện Tủ bánh 0 đồng phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Tiếp bước học sinh đến trường”, trao tặng xe đạp và học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó của trường.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 lan tỏa dự án “Gieo mầm tương lai”.

(GLO)- Ngày 29-4, Lê Phương Nghi, Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025 (SN 2006, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã triển khai dự án “Gieo mầm tương lai” tại Trường mầm non Nắng Hồng (phường Pleiku), với các hoạt động trải nghiệm tái chế và trao quà khuyến học cho trẻ em.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết và Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

(GLO)- Ngày 29-4, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời trao giải Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

(GLO)- Ngày 24-4, tại hội trường trụ sở Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Đoàn phường Pleiku phối hợp với tổ chức Đoàn các phường Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú và 2 xã Biển Hồ, Gào tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2026.

“Tiếp sức” cho thanh niên khởi nghiệp

(GLO)- Đồng hành cùng thanh niên trên hành trình lập nghiệp, khởi nghiệp, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, từ hỗ trợ vốn, tín chấp vay ưu đãi đến tư vấn, tập huấn kỹ năng.

Gần 300 học sinh tham gia diễn đàn chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường

(GLO)- Ngày 20-4, Đoàn xã, Hội đồng Đội xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Al Bá và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Đăng Lưu tổ chức Diễn đàn truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường năm 2026, thu hút gần 300 học sinh tham gia.

