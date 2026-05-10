Mang yêu thương tới học sinh nghèo xã Phú Túc

(GLO)- Ngày 8-5, Đoàn xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Khuyến học xã và 2 nhà hảo tâm Alê H’Nhoang, Alex Frei tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai).

Ban tổ chức tặng học bổng cho các em học sinh nghèo tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai). Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng, 15 chiếc xe đạp trị giá hơn 22 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng tổ chức bữa ăn yêu thương với 100 suất ăn gồm súp, bánh mì, sữa cho tất cả học sinh tại điểm trường.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026), góp phần động viên các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống; đồng thời thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em tại địa phương.