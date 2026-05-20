Trường THCS Lê Lợi (phường Quy Nhơn) tổ chức hội thi “Rung chuông vàng tiếng Anh”

(GLO)- Chiều 18-5, Trường THCS Lê Lợi (phường Quy Nhơn) phối hợp cùng Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu và Văn phòng Tư vấn du học Việt Trí MD tổ chức hội thi “Rung chuông vàng tiếng Anh” năm học 2025-2026.

Quang cảnh hội thi. Ảnh: T.D

Hội thi “Rung chuông vàng tiếng Anh” có sự tham gia của hơn 100 học sinh của Trường THCS Lê Lợi.

Hội thi gồm 3 vòng với tổng số 40 câu hỏi tiếng Anh. Ở mỗi câu hỏi, thí sinh suy nghĩ và trả lời bằng cách ghi đáp án vào bảng, thời gian suy nghĩ và trả lời là 20 giây.

Nội dung câu hỏi bao quát kiến thức của các môn học, kết hợp kiến thức thực tế, hiểu biết xã hội và tìm hiểu về văn hóa địa phương.

Học sinh hào hứng tham gia các vòng thi. Ảnh: T.D

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho em Võ Huỳnh Anh Quân (lớp 6A2), giải nhì cho em Bùi Trần Yến Anh (lớp 6A1) và giải ba cho em Võ Anh Quân (lớp 6A1).

Bên cạnh phần thi chính, hội thi còn có phần câu hỏi tiếng Anh giao lưu với khán giả.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc đạt giải nhất, nhì, ba. Ảnh: T.D

Hội thi nhằm tạo sân chơi trí tuệ, bổ ích cho học sinh, giúp các em ôn tập và mở rộng kiến thức toàn diện; đồng thời, rèn luyện kỹ năng tư duy, phản xạ nhanh và tinh thần thi đua lành mạnh, đẩy mạnh phong trào dạy và học tiếng Anh trong nhà trường.

