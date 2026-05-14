Hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư

(GLO)- Không chỉ thay đổi diện mạo, với nhiều người trẻ việc cắt đi mái tóc đã gắn bó nhiều năm còn là cách trao gửi yêu thương đến những bệnh nhân ung thư đang kiên cường chống chọi với bệnh tật.

Từ khi học lớp 5, em Trần Thị Kiều Linh (lớp 6/3, Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đã theo bố tham gia các hoạt động thiện nguyện tại bệnh viện như phát cơm, tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Những lần chứng kiến nhiều người phải chống chọi với bệnh tật giúp cô học trò nhỏ sớm hiểu hơn giá trị của sự sẻ chia.

Em Trần Thị Kiều Linh đã hai lần hiến tóc gửi CLB Tóc Hồng Gia Lai với mong muốn tiếp thêm động lực cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: Đ.L

Khi biết đến chương trình hiến tóc dành cho bệnh nhân ung thư qua mạng xã hội, Linh quyết định cắt mái tóc của mình để tham gia. Dịp 30-4-2024, em đã hiến mái tóc dài khoảng 70 cm cho Câu lạc bộ (CLB) Tóc Hồng Gia Lai (36 Cù Chính Lan, phường Diên Hồng). Đầu tháng 4-2026, Linh tiếp tục cắt hơn 40 cm tóc để gửi CLB.

“Em mong mái tóc của mình có thể góp phần động viên các bệnh nhân ung thư đang điều trị. Sau lần đầu hiến tóc, em còn vận động thêm chị gái và các bạn trong trường cùng tham gia” - Linh chia sẻ.

Chị La Thị Nà (thôn Mook Đen 2, xã Ia Dom) từng trải qua khoảng thời gian khó khăn sau tai nạn giao thông, nên phần nào hiểu cảm giác mệt mỏi, tự ti của người bệnh. “Tôi đã quyết định hiến mái tóc dài 30 cm vào tháng 7-2025. Việc này có thể giúp ai đó thêm tự tin thì tôi thấy rất đáng quý” - chị Nà bộc bạch.

Việc hiến tóc còn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Trong đó, Thượng úy Hà Thị Thúy Hằng - Phó Bí thư Chi đoàn Công an phường Pleiku đã 2 lần tham gia hiến tóc vào tháng 12-2023 và tháng 3-2026.

Công việc rất bận rộn nhưng chị Hằng luôn tích cực sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện tại địa phương. “Giúp đỡ người khác cũng là cách để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Tôi mong các bạn trẻ hãy mạnh dạn tham gia những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng, dù chỉ là một hành động nhỏ” - chị Hằng nói.

Thượng úy Hà Thị Thúy Hằng tham gia hiến tóc nhằm lan tỏa yêu thương và động viên bệnh nhân ung thư vượt qua bệnh tật. Ảnh: NVCC

Anh Trần Vũ - Phó Chủ nhiệm CLB Tóc Hồng Gia Lai - cho biết: Từ giữa tháng 8-2025 đến đầu tháng 4-2026, CLB đã tiếp nhận khoảng 90 kg tóc. Hàng nghìn phong thư đựng tóc gửi đến CLB đều chứa đựng rất nhiều tình cảm. Có người chia sẻ nuôi tóc suốt nhiều năm mới cắt để hiến tặng...

“Điều khiến chúng tôi xúc động nhất là ngày càng có nhiều bạn trẻ chủ động tham gia và lan tỏa hoạt động ý nghĩa này đến cộng đồng” - anh Vũ nhấn mạnh.

Cũng theo anh Vũ, những mái tóc sau khi tiếp nhận sẽ được CLB Tóc Hồng Gia Lai xử lý, kết nối làm thành tóc giả để trao tặng miễn phí cho bệnh nhân ung thư. Riêng ngày 12-5 vừa qua, CLB đã trao tặng 50 bộ tóc giả cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

