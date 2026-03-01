Người "gầy phong trào, dựng niềm tin" ở Phù Mỹ Đông

(GLO)- Với sự tận tâm, trách nhiệm và luôn lấy việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam”, anh Phan Văn Nhật - Trưởng thôn 9 (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi diện mạo quê hương.

Những nỗ lực bền bỉ của trưởng thôn trẻ sinh năm 1995 được ghi nhận bằng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2024; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025; danh hiệu “Gương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2025; danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc và Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023, cùng nhiều giải thưởng khác…

Anh Phan Văn Nhật nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc và Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023 của Trung ương Đoàn. Ảnh: NVCC

Đam mê gìn giữ hồn cốt quê hương

Năm 2019, sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Giáo dục Chính trị (Trường Đại học Quy Nhơn), anh Nhật được Chi ủy Chi bộ thôn 9 tín nhiệm giao nhiệm vụ Bí thư Chi đoàn. Cuối năm 2022, anh được bầu làm Trưởng thôn 9 kiêm Bí thư Chi đoàn; đầu năm 2025, tiếp tục đảm nhận vai trò Trưởng thôn 9.

Tuổi đời còn trẻ, song trong quá trình triển khai các phong trào, anh luôn xác định lấy chữ “tâm” làm nền tảng. Nhờ vậy, dù ở vị trí Bí thư Chi đoàn hay Trưởng thôn, anh đều tập hợp, thu hút được đông đảo người dân, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo tồn văn hóa, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

* Một trong những đóng góp tiêu biểu của anh là bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đâu là những phần việc anh tâm đắc nhất?

- Tôi sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, gắn với vùng đất Bình Định cũ - nơi lưu giữ tuồng, bài chòi, bả trạo, võ cổ truyền. Khi thấy một số giá trị có nguy cơ mai một, tôi trăn trở phải góp phần gìn giữ, nhất là bả trạo và võ cổ truyền Bình Định. Năm 2022, với sự ủng hộ của Chi ủy chi bộ và người dân thôn 9, tôi phục dựng thành công đội bả trạo truyền thống. Đây là loại hình nghệ thuật dân gian gắn với sinh hoạt tín ngưỡng lâu đời của ngư dân, thường xuất hiện tại lễ hội cầu ngư, nhưng đã mai một hơn 20 năm. Cùng với đó, tôi thành lập CLB Võ cổ truyền nhằm tạo môi trường sinh hoạt, tập luyện lành mạnh cho thanh thiếu niên; đồng thời thành lập đội đua thuyền truyền thống thôn 9 để phục vụ lễ hội và tham gia các giải đua thuyền tại địa phương, hiện duy trì gần 30 thành viên.

Anh Nhật cùng người dân phục dựng đội chèo bả trạo, khôi phục nét văn hóa truyền thống vùng biển. Ảnh: NVCC

* Việc duy trì hoạt động của các đội, CLB không hề dễ dàng nhưng thành tích mang lại rất rõ nét, ấn tượng…

- Tôi xin bắt đầu từ CLB Võ cổ truyền. Thuận lợi của tôi khi từng là học trò của võ sư Thành Huy (thuộc môn phái Thành Sô - Phù Mỹ) và trong những năm sinh viên tiếp tục theo học võ sư Phạm Đình Khiêm (quê ở xã Tuy Phước). Năm 2019, được các thầy động viên, tạo điều kiện, tôi thành lập CLB võ cổ truyền đầu tiên của xã; đến nay thu hút hơn 500 lượt thanh thiếu niên, trở thành lực lượng nòng cốt của xã trong nhiều hoạt động văn hóa - thể thao và đạt nhiều giải tại các hội thi. Đối với đội bả trạo, tôi tranh thủ sự hỗ trợ của các bậc cao niên trong thôn và địa phương lân cận để nghiên cứu, biên soạn tài liệu, phục dựng cách thức biểu diễn, phục trang, đạo cụ. Tháng 6-2022, đội chính thức ra mắt và biểu diễn trong niềm vui của bà con. Ngay năm đó, đội phục vụ lễ hội cầu ngư của địa phương. Hiện đội có 15 thành viên, thường xuyên phục vụ lễ hội cầu ngư và tham gia các chương trình của tỉnh; đặc biệt nhất là năm 2023 đạt giải ba Liên hoan Chèo bả trạo trong ĐVTN toàn tỉnh lần thứ I. Còn với Đội đua thuyền truyền thống thôn 9 thành lập năm 2023, hiện có gần 30 ĐVTN tham gia tập luyện thường xuyên. Năm 2024, đội đạt giải nhất cấp huyện, giải nhì cấp tỉnh; năm 2025 tiếp tục giành giải nhất toàn tỉnh tại Hội thao văn hóa miền biển.

CLB Võ cổ truyền do anh Nhật thành lập thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia rèn luyện. Ảnh: NVCC

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Thôn 9 hôm nay khang trang hơn với hạ tầng được đầu tư, cảnh quan sạch đẹp, đời sống tinh thần nâng cao. Kết quả đó gắn với vai trò của người trưởng thôn Phan Văn Nhật trong tập hợp, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng.

* Trong vai trò trưởng thôn, anh đã huy động người dân tham gia xây dựng các công trình hạ tầng như thế nào?

- Khi mới được bầu làm trưởng thôn, tôi khá lo lắng vì tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều. Tuy nhiên, nhờ những kết quả trong gây dựng phong trào thanh thiếu niên trước đó, tôi tạo được niềm tin với người dân. Vì vậy, khi triển khai công trình, phần việc, luôn nhận được sự ủng hộ. Từ năm 2022 đến nay, nhân dân thôn 9 đã đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng các công trình như tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc dài 400 m; công trình thanh niên cổng chào bến biển; lắp đặt hệ thống đường điện dài hơn 1 km; xây dựng cổng thôn…, góp phần thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, người dân hưởng ứng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự; tích cực vươn khơi bám biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thực hiện quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), hiện có 9 hộ tự nguyện giải bản tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

Trưởng thôn Phan Văn Nhật tích cực đóng góp cho các phong trào, hoạt động tại địa phương. Ảnh: H.T

* Được biết, anh còn dành nhiều tâm huyết cho công tác chăm sóc, bảo vệ thanh thiếu niên, đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn?

- Ngay từ khi làm Bí thư Chi đoàn thôn 9, tôi triển khai các hoạt động hướng đến nâng cao đời sống thanh thiếu niên như chương trình vui hè, đêm hội trăng rằm, dạy bơi cho thiếu nhi. Tôi cũng tập luyện múa lân nghệ thuật cùng các em để biểu diễn miễn phí tại địa phương và các địa bàn lân cận để gây quỹ tặng quà cho trẻ em điều trị tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ. Từ năm 2021, tôi trực tiếp nhận đỡ đầu em Nguyễn Đức Nghĩa (thôn 9), hỗ trợ thủ tục để em đủ điều kiện đi học và vận động nhà hảo tâm tặng quà vào các dịp lễ, Tết. Hằng năm, em đều đạt thành tích cao trong học tập. Bên cạnh đó, với việc duy trì truyền dạy võ thuật cổ truyền, trong số 250 võ sinh theo học hiện nay, tôi cũng miễn, giảm học phí cho 90 em thuộc diện nghèo, cận nghèo, tạo điều kiện để các em được rèn luyện võ cổ truyền.

Anh Nhật (thứ 2 từ trái sang) vận động ngư dân giải bản tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, góp phần chống khai thác IUU. Ảnh: H.T

* Những đóng góp của anh được ghi nhận và được bà con tin tưởng. Theo anh, điều gì giúp anh đạt được kết quả đó?

- Gần 3 năm giữ chức Bí thư chi đoàn kiêm Trưởng thôn (2022 - 2024) là điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành nhiệm vụ. Ở vai trò Bí thư chi đoàn, tôi dễ tiếp cận, tập hợp ĐVTN; với cương vị trưởng thôn, tôi có điều kiện tiếp xúc nhiều tầng lớp nhân dân, hiểu nhu cầu, nguyện vọng và tranh thủ sự ủng hộ của các cá nhân uy tín. Quan trọng hơn, khi triển khai bất cứ công trình, phần việc nào, tôi luôn nghĩ đến chữ “tâm”. Từ việc tổ chức hoạt động cho thanh thiếu niên; mở lớp võ phong trào với mong muốn tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe; phục dựng bả trạo để giữ gìn bản sắc văn hóa vùng biển; đến hôm nay là trách nhiệm với sự phát triển của thôn xóm và sự an vui của nhân dân…, tất cả đều xuất phát từ tâm huyết.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!