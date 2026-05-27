Những lớp học miễn phí tại Gia Lai: Bổ ích, nhiều niềm vui

(GLO)- Không chỉ mang đến sân chơi bổ ích, những lớp học miễn phí tại Gia Lai còn góp phần giúp trẻ em, nhất là những em hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm vui khi được học ngoại ngữ, rèn luyện thể chất và trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân.

Chiều chủ nhật hằng tuần, làng Lung Prông (xã Đức Cơ) lại rộn ràng tiếng đọc bài, đánh vần tiếng Anh của các em thiếu nhi. Những “giáo viên” đứng lớp là các học sinh thuộc Ban Thông tin - Truyền thông Đoàn Trường THPT Lê Hoàn.

Mô hình “Lớp học tiếng Anh cho thiếu nhi làng Lung Prông” được Đoàn xã Đức Cơ phối hợp cùng Ban Thông tin - Truyền thông Đoàn Trường THPT Lê Hoàn thực hiện từ đầu năm 2026 đến nay, sau thời gian bị gián đoạn vì thiếu nhân lực. Với mong muốn giúp trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội tiếp cận ngoại ngữ sớm, các tình nguyện viên đều đặn đến làng vào mỗi cuối tuần để tổ chức lớp học miễn phí cho các em.

Không có giáo án cứng nhắc hay áp lực điểm số, các buổi học được thiết kế theo cách gần gũi với thiếu nhi. Mỗi tuần, các tình nguyện viên lựa chọn một chủ đề quen thuộc như bảng chữ cái, màu sắc, con vật… rồi lồng ghép trò chơi, phần thưởng nhỏ để tạo hứng thú cho các em.

Để lớp duy trì ổn định là một quá trình khá gian nan. Ban đầu, lớp tổ chức vào buổi sáng nhưng ít học sinh tham gia; thậm chí, có hôm không em nào đến lớp. Sau khi tìm hiểu thực tế, nhóm chuyển lịch sang buổi chiều, đồng thời cùng Đoàn xã đến tận nhà vận động. Nhờ vậy, lớp học dần đông hơn...

Các tình nguyện viên trẻ tuổi hết mình trong từng buổi dạy tiếng Anh cho trẻ em tại làng. Ảnh: ĐVCC

Em Phạm Thành Đạt (lớp 12B2, Trưởng Ban Thông tin - Truyền thông Trường THPT Lê Hoàn) chia sẻ: “Điều khiến chúng em vui nhất là thấy các em nhỏ ngày càng thích đến lớp, tự tin hơn khi học tiếng Anh. Dự kiến, nhóm sẽ tiếp tục duy trì lớp học xuyên suốt hè và tổ chức thêm hoạt động vui chơi, tặng bánh kẹo nhân dịp 1-6 để các em có thêm niềm vui khi đến lớp”.

Nếu lớp tiếng Anh ở xã Đức Cơ hướng đến việc tạo cơ hội tiếp cận ngoại ngữ cho trẻ thì tại xã Bình Phú, lớp bơi miễn phí lại giúp các em trang bị các kỹ năng cần thiết.

Từ tháng 4, khóa bơi năm 2025-2026 tại Trường Tiểu học Bình Tường đã được triển khai hằng ngày và kéo dài đến giữa tháng 7. Khóa gồm 10 lớp, trung bình hơn 20 học sinh/lớp.

Đáng chú ý, lớp học này được Liên đội nhà trường phối hợp cùng Đoàn xã, Hội đồng Đội xã duy trì suốt 3 năm qua. Không chỉ dạy kỹ thuật bơi cơ bản, các buổi học còn giúp học sinh làm quen với môi trường nước, nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Từ chỗ e dè, sợ xuống nước, nhiều học sinh dần trở nên tự tin hơn sau thời gian tập bơi. Em Lâm Châu Ngọc Khuê (lớp 4A) hào hứng: “Lúc mới học, em sợ xuống nước và không biết cách giữ thăng bằng nên không ít lần bị sặc nước. Sau nhiều lần được thầy hướng dẫn, em đã biết cách nổi, cách đạp chân và bơi được quãng ngắn”.

Ngoài ra, một số địa phương còn tổ chức buổi tuyên truyền với quy mô nhỏ gọn, hướng đến việc cung cấp kiến thức, kỹ năng sống cho thiếu nhi. Ngày 22-5 vừa qua, Ban Chỉ đạo hoạt động hè xã Kông Chro đã khai mạc hoạt động hè năm 2026 hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, tổ chức buổi tuyên truyền các kiến thức về phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước.

Tại chương trình, 40 học sinh đến từ 6 liên đội trên địa bàn xã được hướng dẫn kỹ năng bơi lội, kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi tham gia vui chơi, tắm sông, suối dịp hè.

Trực tiếp cùng 15 học sinh của Liên đội tham gia chương trình, cô Võ Thị Tám - Tổng phụ trách Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Kông Chro - cho biết: “Dù chỉ diễn ra trong một buổi, nhưng học sinh không chỉ được nghe tuyên truyền lý thuyết mà còn trực tiếp thực hành kỹ năng đứng nước, xử lý một số tình huống nguy hiểm dưới nước và kỹ năng sơ cứu cơ bản. Những trải nghiệm thực tế như vậy giúp các em dễ ghi nhớ, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trong dịp hè”.

Từ nhu cầu thực tế về sân chơi và môi trường rèn luyện kỹ năng cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè, một số cơ sở Đoàn đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp, bổ ích cho trẻ. Tại phường Hoài Nhơn Nam, Đoàn phường sắp triển khai lớp học bơi mùa hè tại hồ bơi Vườn Dừa (khu phố Hòa Trung 1) và lớp võ thuật hè phối hợp cùng CLB Võ thuật Trường Tiểu học Hoài Xuân dành cho thanh thiếu nhi vào tháng 6 tới.

Phụ huynh tại phường Hoài Nhơn Nam có thể quét mã QR để đăng ký cho con em tham gia lớp học bơi và võ thuật hè này. Ảnh: ĐVCC

Không đặt nặng chuyện thành tích hay giáo án khô cứng, các lớp được định hướng như không gian để trẻ vừa vận động, vừa rèn tính kỷ luật và có thêm môi trường sinh hoạt tích cực.

Chị Huỳnh Thùy Linh - Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Nam - cho biết: “Cả 2 lớp học đều hỗ trợ miễn học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về điều kiện học tập mà còn giúp các em có cơ hội tham gia các hoạt động hè bổ ích thay vì thiếu sân chơi hoặc phải ở nhà trong kỳ nghỉ kéo dài 2-3 tháng sắp đến”.

