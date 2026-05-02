Những mâm cơm nghĩa tình trong tháng Tư lịch sử

MINH CHÍ
(GLO)- Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), những “mâm cơm nghĩa tình” giản dị nhưng đậm tình tri ân đang lan tỏa tại nhiều địa phương ở tỉnh Gia Lai.

Không chỉ là bữa cơm sum vầy, đây còn là dịp để thế hệ trẻ được lắng nghe, cảm nhận và tiếp nối truyền thống cách mạng của cha ông.

Tặng hoa tri ân Đại tá Nguyễn Hữu Khuê tại chương trình “Mâm cơm nghĩa tình - Trọn lòng tri ân”. Ảnh: Minh Chí

Ngày 24-4, Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku) phối hợp với Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố 5 Tây Sơn tổ chức chương trình “Mâm cơm nghĩa tình - Trọn lòng tri ân” tại gia đình Đại tá Nguyễn Hữu Khuê - nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai.

15 đội viên của nhà trường đã cùng nhau đi chợ, nhặt rau, sơ chế thực phẩm, nấu từng món ăn trong căn bếp nhỏ ấm cúng để chuẩn bị bữa cơm tri ân. Mâm cơm không cầu kỳ nhưng chan chứa nghĩa tình. Xen giữa tiếng cười nói rộn ràng là những câu chuyện về một thời khói lửa, về tinh thần quả cảm, sự hy sinh của lớp lớp thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Bữa cơm ấm cúng là dịp để các em học sinh lắng nghe những câu chuyện về một thời khói lửa. Ảnh: Minh Chí

Em Đào Trần Thảo Nguyên (học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An) xúc động chia sẻ: “Bữa cơm tuy giản dị nhưng chứa đựng rất nhiều tình yêu thương và lòng biết ơn. Sau khi nghe cụ Khuê kể chuyện về những người anh hùng đã hy sinh để bảo vệ đất nước, em càng thấy mình may mắn khi được sống trong hòa bình”.

Theo cô Đinh Thị Phượng - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, nhà trường lựa chọn mô hình “mâm cơm nghĩa tình” bởi đây là hoạt động trải nghiệm mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp học sinh kết nối gần hơn với thế hệ cha ông.

“Thông qua những hoạt động thực tế như thế này, các em không chỉ hiểu thêm về lịch sử dân tộc mà còn được giáo dục lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại các "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống một cách thiết thực, hiệu quả hơn” - cô Phượng cho biết.

Đội viên cùng nhau đi chợ, nhặt rau, sơ chế thực phẩm, nấu những món ăn chuẩn bị cho bữa cơm tri ân. Ảnh: Minh Chí

Đối với Đại tá Nguyễn Hữu Khuê, điều khiến ông xúc động không chỉ là bữa cơm đầm ấm mà còn là sự quan tâm, tình cảm chân thành của thế hệ trẻ hôm nay.

“Đây là mâm cơm nghĩa tình của ông cháu, của các thế hệ. Chúng tôi rất cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện để cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng của dân tộc và của nhân dân tỉnh Gia Lai. Qua đó giúp các cháu hiểu hơn về quá khứ, biết trân trọng hiện tại và nỗ lực học tập, rèn luyện tốt hơn” - ông Khuê chia sẻ.

Không chỉ tại phường Pleiku, mô hình “bữa cơm tri ân” còn được triển khai tại xã Hoài Ân với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đoàn xã phối hợp với Liên đội Trường THCS Ân Tường Đông đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Đôi (thôn Lộc Giang), đồng thời cùng nhau chuẩn bị những bữa cơm giản dị nhưng đong đầy tình cảm.

“Bữa cơm tri ân” tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Đôi. Ảnh: ĐVCC

Trong căn bếp nhỏ, hình ảnh đoàn viên, đội viên cùng nhặt rau, nấu ăn, trò chuyện đã tạo nên không khí gần gũi, ấm áp. Qua những trải nghiệm thực tế ấy, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần “đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được vun đắp trong thế hệ trẻ.

Anh Trần Thanh Tân - Bí thư Đoàn xã Hoài Ân - cho biết: Nhân dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4, bên cạnh tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Đôi, Đoàn xã còn phối hợp tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan các “địa chỉ đỏ” như di tích Chàng Lía, Đài tưởng niệm Ân Tường Đông, đồng thời thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn.

Những “mâm cơm nghĩa tình” trong tháng Tư lịch sử không chỉ là hoạt động tri ân đơn thuần mà còn trở thành nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Từ những căn bếp nhỏ, những giá trị lớn lao về lòng biết ơn, sự sẻ chia và truyền thống cách mạng đang được lan tỏa bền bỉ trong đời sống hôm nay.

Cà phê Gia Lai chạm mốc 30 tấn/ha - thành quả của sự đầu tư bài bản

(GLO)- Ở Gia Lai, nhiều vườn cà phê đạt trên 30 tấn quả tươi/ha, vượt ngưỡng năng suất từng được xem là “trần” trong canh tác. Kết quả này không đến từ may rủi mà là thành quả của sự đầu tư bài bản, ứng dụng khoa học kỹ thuật và thay đổi tư duy sản xuất, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Thông qua 52 nghị quyết, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc trưa 24-4 đã thông qua 52 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, thể hiện quyết tâm cao trong hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các chủ trương thành cơ chế, chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều thí sinh Gia Lai đạt điểm số ấn tượng

(GLO)- Ngày 17-4, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Nhiều thí sinh Gia Lai đã đạt điểm số ấn tượng tại đợt thi này, mở rộng ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề và môi trường học tập phù hợp.

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

(GLO)- Mới 13 tuổi, Kpă H’Hà Mi (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) đã tạo nên kỳ tích khi giành được 3 huy chương ở Giải Kickboxing World Cup 2026 trên đất Thái Lan. Nữ võ sĩ Jrai của làng Lung Prông (xã Đức Cơ) đang là một trong những “hạt giống đỏ” đầy hy vọng của võ thuật Gia Lai.

Bí quyết chinh phục điểm SAT 1% cao nhất thế giới của học sinh phố núi

(GLO)- Tại kỳ thi SAT năm 2026, nhiều học sinh đến từ Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) đã xuất sắc ghi tên mình vào nhóm “thủ khoa SAT” khi nằm trong top 1% cao nhất thế giới. Để chinh phục thành tích ấn tượng này, các em đã có hành trình nỗ lực bền bỉ và bí quyết bứt phá ngoạn mục.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.