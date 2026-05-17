Sinh kế mới trên xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Tận dụng lợi thế tự nhiên cùng cảnh quan nguyên sơ, xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) đang từng bước triển khai các mô hình sinh kế gắn với du lịch trải nghiệm; qua đó nâng cao thu nhập cho người dân và tạo dấu ấn riêng để thu hút du khách đến với đảo.

Tìm hướng sinh kế từ lợi thế tự nhiên

Nhiều năm qua, sinh kế của người dân Nhơn Châu chủ yếu phụ thuộc vào khai thác thủy sản. Tuy nhiên, trước những khó khăn từ thời tiết và áp lực mưu sinh trên biển, địa phương đang tìm hướng đi mới bằng cách tận dụng chính điều kiện tự nhiên đặc thù của xã đảo.

Từ đầu năm 2026, các mô hình nuôi dông cát (hay còn gọi là dông đảo) và gà đồi (gà đảo) được triển khai thí điểm, mở ra kỳ vọng đa dạng nguồn thu cho người dân.

Với địa hình đồi cát và khí hậu khô nóng đặc trưng vùng biển đảo, Nhơn Châu được đánh giá phù hợp để phát triển mô hình nuôi dông cát. Loài vật này thích nghi tốt với môi trường khô nóng, ít dịch bệnh, chi phí nuôi không quá cao. Trong khi đó, tận dụng các triền đồi tự nhiên, mô hình nuôi gà thả đồi giúp đàn gà vận động nhiều, thịt săn chắc, thơm ngon và phù hợp nhu cầu thị trường.

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, dông sinh trưởng tự nhiên, thích nghi tốt và ít dịch bệnh. Ảnh: H.V

Trong quá trình triển khai mô hình nuôi “gà đảo”, địa phương nhận được sự đồng hành từ Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam. Cuối năm 2025, doanh nghiệp này hỗ trợ 2.000 con gà giống cho người dân xã đảo để phát triển chăn nuôi.

Ông Hồ Ngọc Tại - Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P khu vực miền Trung - Tây Nguyên, chia sẻ: “Ngoài hỗ trợ con giống, đơn vị còn chú trọng chuyển giao kỹ thuật, giúp người dân thay đổi tư duy chăn nuôi theo hướng bài bản, bền vững hơn. Khi người dân có nguồn sinh kế ổn định, các mô hình du lịch cộng đồng cũng sẽ có điều kiện phát triển đồng bộ hơn; qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội”.

Không dừng lại ở “dông đảo” và “gà đảo”, xã đảo Nhơn Châu còn đang nghiên cứu thêm nhiều mô hình mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm địa phương và tạo thêm trải nghiệm cho du khách.

Tăng sức hút từ dịch vụ trải nghiệm cho du khách

Lợi thế lớn nhất của Nhơn Châu là cảnh quan còn nguyên sơ, môi trường trong lành và nhịp sống bình yên của cư dân vùng biển đảo. Đây được xem là yếu tố quan trọng để địa phương phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm mang dấu ấn riêng.

Mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp kết hợp du lịch được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tăng sức hút đối với du khách khi đến với xã đảo. Ảnh: H.V

Hiện trên địa bàn xã có nhiều điểm tham quan, dã ngoại hấp dẫn như bãi Nhỏ, bãi Bồn, bãi Nam, bãi Đông, bãi đá Thảo Nguyên; cùng các điểm ngắm cảnh tại Vũng Tròn, mũi Hòn Két, hải đăng, cột cờ Thanh niên hay bàn cờ Tiên...

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động du lịch gắn với đời sống ngư dân như đẩy thúng, đánh bắt cá cũng được đưa vào khai thác phục vụ du khách. Những trải nghiệm này giúp du khách không chỉ tham quan cảnh đẹp mà còn có cơ hội hòa mình vào nhịp sống thường ngày của người dân xã đảo.

Một góc xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: H.V

Chị Huỳnh Thị Mỹ Tiên (du khách đến từ Đồng Nai) chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với làn nước biển trong veo, không khí yên bình và cảnh quan còn nét nguyên sơ ở đây. Đây là lần đầu tôi đến một xã đảo như Nhơn Châu nên cảm giác rất mới lạ, thú vị, đặc biệt là các hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống của người dân”.

Theo ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, địa phương đang tiếp tục nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm bí đao khổng lồ Mỹ Thọ trên đất đảo. Đồng thời, nhiều sản phẩm đặc trưng như nước dứa rừng, dứa rừng sấy khô hay đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ ốc cũng được người dân sáng tạo, phát triển thành sản phẩm phục vụ du lịch.

“Dù mới ở giai đoạn đầu, nhưng việc kết hợp giữa phát triển các mô hình sản xuất, dịch vụ và du lịch trải nghiệm đang mở thêm hướng đi nhiều triển vọng cho Nhơn Châu. Chúng tôi sẽ tạo ra thêm nhiều sản phẩm mang bản sắc riêng của xã đảo, qua đó góp phần nâng cao đời sống người dân và tạo thêm nét nổi bật để thu hút du khách đến với Nhơn Châu” - ông Hưng cho biết.