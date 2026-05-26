Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh đối với khách quốc tế nhằm ứng phó tình trạng quá tải du lịch

(GLO)- Theo Cơ quan Thuế Nhật Bản, từ ngày 1-7, du khách xuất cảnh khỏi nước này bằng đường hàng không hoặc đường biển sẽ đóng 3.000 yen Nhật/người/lần, tương đương khoảng 510.000 đồng.

Mức đóng này được điều chỉnh tăng thêm 2.000 yen Nhật so với trước đó. Khoản thu này hiện đã được tính sẵn trong giá vé, hành khách không cần thanh toán riêng tại sân bay hoặc cảng.

Du khách chen chúc trên phố gần Đền Kiyomizu-dera, một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn nhất tại thành phố Kyoto, Nhật Bản. Ảnh: NIKKEI ASIA

Hành khách xuất cảnh bằng vé đủ điều kiện được phát hành trước hoặc trong ngày 30-6 sẽ vẫn được áp dụng mức thuế xuất cảnh 1.000 yen Nhật. Trẻ em dưới 2 tuổi thuộc đối tượng được miễn thuế.

Việc tăng thuế du lịch quốc tế này được cho là giúp Nhật Bản ứng phó với tình trạng quá tải du lịch, đặc biệt là tại một số điểm đến nổi tiếng.

Ngoài thuế xuất cảnh, nhiều điểm đến lớn tại Nhật Bản hiện đã áp dụng thuế lưu trú, thu trực tiếp tại khách sạn và thay đổi tùy theo từng địa phương.

Theo Cục Xúc tiến du lịch Nhật Bản, số khách Việt đến Nhật trong tháng 3 vừa qua đạt 92.000 lượt người, tháng 4 đạt 76.000 lượt người, lần lượt tăng 43,5% và 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, Nhật Bản đã thu hút 282.000 lượt khách từ Việt Nam, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2025.