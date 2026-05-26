Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Du lịch

Tin tức

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh đối với khách quốc tế nhằm ứng phó tình trạng quá tải du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Tuổi Trẻ, VTV)

(GLO)- Theo Cơ quan Thuế Nhật Bản, từ ngày 1-7, du khách xuất cảnh khỏi nước này bằng đường hàng không hoặc đường biển sẽ đóng 3.000 yen Nhật/người/lần, tương đương khoảng 510.000 đồng.

Mức đóng này được điều chỉnh tăng thêm 2.000 yen Nhật so với trước đó. Khoản thu này hiện đã được tính sẵn trong giá vé, hành khách không cần thanh toán riêng tại sân bay hoặc cảng.

httpscms-image-bucket-production-ap-northeast-1-a7d2s3ap-northeast-1amazonawscomimages310046540013-1-eng-gbgettyimages-1160292037-17407191869111870323047png.jpg
Du khách chen chúc trên phố gần Đền Kiyomizu-dera, một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn nhất tại thành phố Kyoto, Nhật Bản. Ảnh: NIKKEI ASIA

Hành khách xuất cảnh bằng vé đủ điều kiện được phát hành trước hoặc trong ngày 30-6 sẽ vẫn được áp dụng mức thuế xuất cảnh 1.000 yen Nhật. Trẻ em dưới 2 tuổi thuộc đối tượng được miễn thuế.

Việc tăng thuế du lịch quốc tế này được cho là giúp Nhật Bản ứng phó với tình trạng quá tải du lịch, đặc biệt là tại một số điểm đến nổi tiếng.

Ngoài thuế xuất cảnh, nhiều điểm đến lớn tại Nhật Bản hiện đã áp dụng thuế lưu trú, thu trực tiếp tại khách sạn và thay đổi tùy theo từng địa phương.

Theo Cục Xúc tiến du lịch Nhật Bản, số khách Việt đến Nhật trong tháng 3 vừa qua đạt 92.000 lượt người, tháng 4 đạt 76.000 lượt người, lần lượt tăng 43,5% và 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, Nhật Bản đã thu hút 282.000 lượt khách từ Việt Nam, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Thời sự - Bình luận

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn nhằm nhận diện lợi thế cạnh tranh, định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho tỉnh Gia Lai.

Định vị du lịch Gia Lai để bứt phá

Tin tức

(GLO)- Chiều 27-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và Triển vọng” nhằm nhận diện rõ lợi thế cạnh tranh và định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng.

Mega Concert Gia Lai 2026: Con số nói lên tất cả

Mega Concert Gia Lai 2026: Con số nói lên tất cả

Tin tức

(GLO)- Mega Concert Gia Lai 2026 được vận hành bởi “cỗ máy” 2.200 nhân sự, trên sân khấu dài 116m, màn hình LED 108m cùng 50 máy quay đa góc. Những con số ấn tượng đang dần hiện hình, báo hiệu một đêm khai mạc quy mô quốc gia sẵn sàng bùng nổ.

null