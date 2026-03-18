(GLO)- Theo khảo sát du lịch bền vững 2026 của Agoda, 81% du khách Việt Nam quan tâm đến yếu tố bền vững khi lên kế hoạch du lịch. Người Việt cũng dẫn đầu khu vực về mong muốn giảm thiểu tác động môi trường và dấu chân carbon trong mỗi chuyến đi.

Theo khảo sát, 77% du khách châu Á quan tâm đến yếu tố bền vững khi lên kế hoạch du lịch, tăng mạnh so với mức 68% của năm trước.

Du khách Việt Nam có ý thức bảo vệ môi trường nhất châu Á.

Du khách Việt dẫn đầu khu vực về mong muốn giảm thiểu tác động môi trường và dấu chân carbon trong mỗi chuyến đi. Có tới 29% người tham gia khảo sát cho biết đây là động lực chính khi lựa chọn du lịch bền vững - mức cao nhất trong các thị trường được khảo sát, vượt xa các điểm đến như Đài Loan (23%), Thái Lan (16%) hay Nhật Bản (13%).

Du khách Việt dẫn đầu khu vực về mong muốn giảm thiểu tác động môi trường và dấu chân carbon trong mỗi chuyến đi. Ảnh: Phương Vi

Không chỉ dừng lại ở yếu tố môi trường, du khách Việt còn thể hiện rõ mong muốn đóng góp cho cộng đồng địa phương. Khoảng 28% cho rằng chi tiêu du lịch cần mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân bản địa, trong khi 45% đánh giá tác động kinh tế địa phương là giá trị lớn nhất mà du lịch có thể tạo ra nếu được phát triển có trách nhiệm.

Có tới 43% du khách Việt mong muốn có thêm nhiều lựa chọn khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn bền vững để phục vụ kế hoạch du lịch.