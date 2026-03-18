Du khách Việt Nam có ý thức bảo vệ môi trường nhất châu Á

(GLO)- Theo khảo sát du lịch bền vững 2026 của Agoda, 81% du khách Việt Nam quan tâm đến yếu tố bền vững khi lên kế hoạch du lịch. Người Việt cũng dẫn đầu khu vực về mong muốn giảm thiểu tác động môi trường và dấu chân carbon trong mỗi chuyến đi.

Theo khảo sát, 77% du khách châu Á quan tâm đến yếu tố bền vững khi lên kế hoạch du lịch, tăng mạnh so với mức 68% của năm trước.

Du khách Việt Nam có ý thức bảo vệ môi trường nhất châu Á. Ảnh: Phương Vi

Du khách Việt dẫn đầu khu vực về mong muốn giảm thiểu tác động môi trường và dấu chân carbon trong mỗi chuyến đi. Có tới 29% người tham gia khảo sát cho biết đây là động lực chính khi lựa chọn du lịch bền vững - mức cao nhất trong các thị trường được khảo sát, vượt xa các điểm đến như Đài Loan (23%), Thái Lan (16%) hay Nhật Bản (13%).

Du khách Việt dẫn đầu khu vực về mong muốn giảm thiểu tác động môi trường và dấu chân carbon trong mỗi chuyến đi. Ảnh: Phương Vi

Không chỉ dừng lại ở yếu tố môi trường, du khách Việt còn thể hiện rõ mong muốn đóng góp cho cộng đồng địa phương. Khoảng 28% cho rằng chi tiêu du lịch cần mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân bản địa, trong khi 45% đánh giá tác động kinh tế địa phương là giá trị lớn nhất mà du lịch có thể tạo ra nếu được phát triển có trách nhiệm.

Có tới 43% du khách Việt mong muốn có thêm nhiều lựa chọn khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn bền vững để phục vụ kế hoạch du lịch.

Gia Lai trước cơ hội lớn từ Năm Du lịch quốc gia 2026

(GLO)- Kết thúc năm 2025, lần đầu tiên sau 65 năm phát triển, ngành du lịch cả nước đón hơn 20 triệu lượt khách quốc tế. Thành quả này là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhiều biến động.

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

Phóng tầm mắt giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, một mái nhà chênh vênh tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn Lan trở thành tọa độ sống ảo được săn đón nhất hiện nay. Vị trí đắc địa giúp du khách dễ dàng sở hữu bức ảnh 'chạm mây', biến nơi đây thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những đôi chân cuồng đi.

Lớp dạy may áo dài đặc biệt ở phố núi Pleiku

(GLO)- Trong căn phòng nhỏ của Câu lạc bộ (CLB) Áo dài Sống Xanh Pleiku (32-34 Tô Hoài, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Hạnh lặng lẽ truyền dạy từng kỹ năng cơ bản để may ráp một bộ áo dài hoàn chỉnh cho 2 học viên câm điếc.

Khởi nghiệp với mô hình cà phê bán... không gian làm việc

Thay vì chỉ bán thức uống, một chủ quán đã tìm ra hướng đi mới: bán không gian làm việc ngay trong quán cà phê của mình. Với mức phí chỉ 25.000 đồng/4 tiếng đồng hồ, khách hàng có thể thoải mái sử dụng chỗ ngồi, wifi, ổ điện miễn phí và tận hưởng một môi trường yên tĩnh để học tập, làm việc.

Thùng rác thông minh lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh

Hướng đến phân loại rác từ hộ gia đình, bảo vệ môi trường, nhóm sinh viên Đại học Đà Nẵng bắt tay sáng chế thùng rác thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và internet vạn vật (IoT) với "chi phí thấp nhưng hiệu quả cao"... đây là dự án lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh của nhóm bạn trẻ.

Khởi động cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông

(GLO)- Với chủ đề “Kiến tạo từ truyền thống”, Cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đã chính thức khởi động từ tháng 3-2025. Đáng chú ý, tổng giải thưởng dành cho người thắng cuộc trị giá hơn 8,4 tỷ đồng.

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Tết đủ đầy sum vầy Ất Tỵ

(GLO)- Trải qua một năm kinh tế nhiều biến động, người dân đặt niềm tin vào một khởi đầu mới nhiều điều tốt đẹp. Với mong muốn mang đến cho khách hàng một khởi đầu thuận lợi, đón một cái Tết đủ đầy, FE CREDIT triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn với cơ hội trúng những giải thưởng giá trị.