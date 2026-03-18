Du khách Việt Nam có ý thức bảo vệ môi trường nhất châu Á

Theo khảo sát, 77% du khách châu Á quan tâm đến yếu tố bền vững khi lên kế hoạch du lịch, tăng mạnh so với mức 68% của năm trước.
Du khách Việt dẫn đầu khu vực về mong muốn giảm thiểu tác động môi trường và dấu chân carbon trong mỗi chuyến đi. Có tới 29% người tham gia khảo sát cho biết đây là động lực chính khi lựa chọn du lịch bền vững - mức cao nhất trong các thị trường được khảo sát, vượt xa các điểm đến như Đài Loan (23%), Thái Lan (16%) hay Nhật Bản (13%).
Không chỉ dừng lại ở yếu tố môi trường, du khách Việt còn thể hiện rõ mong muốn đóng góp cho cộng đồng địa phương. Khoảng 28% cho rằng chi tiêu du lịch cần mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân bản địa, trong khi 45% đánh giá tác động kinh tế địa phương là giá trị lớn nhất mà du lịch có thể tạo ra nếu được phát triển có trách nhiệm.
Có tới 43% du khách Việt mong muốn có thêm nhiều lựa chọn khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn bền vững để phục vụ kế hoạch du lịch.