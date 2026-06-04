Hơn 10,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng

(GLO)- Theo Cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức kỷ lục của 5 tháng đầu năm từ trước đến nay.

Theo thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 ước đạt 1,78 triệu lượt, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đạt kỷ lục từ trước đến nay. Ảnh: Phương Vi

Lượng khách nhập cảnh bằng đường hàng không tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 1,45 triệu lượt trong tháng 5, tiếp đến là đường bộ (hơn 303.000 lượt) và đường biển.

Nga là thị trường tăng trưởng cao nhất (194%) so với cùng kỳ năm ngoái, đứng thứ hai là Philippines (71%). Tháng 4 và 5, lần đầu tiên Philippines liên tiếp lọt vào top 10 thị trường khách lớn nhất của Việt Nam.

Với việc đã hoàn thành khoảng 42% mục tiêu năm sau 5 tháng, ngành Du lịch đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo dư địa thuận lợi để hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của đất nước.