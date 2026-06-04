Hơn 10,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng

Theo thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 ước đạt 1,78 triệu lượt, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lượng khách nhập cảnh bằng đường hàng không tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 1,45 triệu lượt trong tháng 5, tiếp đến là đường bộ (hơn 303.000 lượt) và đường biển.
Nga là thị trường tăng trưởng cao nhất (194%) so với cùng kỳ năm ngoái, đứng thứ hai là Philippines (71%). Tháng 4 và 5, lần đầu tiên Philippines liên tiếp lọt vào top 10 thị trường khách lớn nhất của Việt Nam.
Với việc đã hoàn thành khoảng 42% mục tiêu năm sau 5 tháng, ngành Du lịch đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo dư địa thuận lợi để hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của đất nước.