Trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng về Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng

(GLO)- Chiều 30-6, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố và trao giải cuộc thi thiết kế sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) về Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu; góp phần phục vụ công tác bảo tồn, quảng bá hình ảnh và phát huy các giá trị nổi bật của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng trong thời kỳ mới.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Quốc Trọng ở hạng mục thiết kế sáng tác biểu trưng. Ảnh: Sơn Ca

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các tác phẩm đạt giải theo từng hạng mục. Theo đó, ở hạng mục thiết kế sáng tác biểu trưng, tác giả Nguyễn Quốc Trọng (TP. Hồ Chí Minh) đã xuất sắc đoạt giải nhất. Ở hạng mục thiết kế sáng tác khẩu hiệu, tác giả Đặng Ngọc Đức (tỉnh Đồng Nai) đạt giải nhất với khẩu hiệu "Tinh hoa đại ngàn xanh".

Cuộc thi thiết kế sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu về Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các tổ chức, cá nhân và nhà thiết kế trên cả nước.

Ban Tổ chức đã nhận được 184 tác phẩm của 37 tác giả, trong đó có nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, thể hiện tư duy sáng tạo, nghiên cứu nghiêm túc và tình cảm dành cho vùng đất Gia Lai.

Thiết kế logo đạt giải nhất của tác giả Nguyễn Quốc Trọng. Ảnh: Sơn Ca

Vòng chung khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra 4 tác phẩm thiết kế sáng tác biểu trưng và 4 tác phẩm thiết kế sáng tác khẩu hiệu.

Được biết, năm 2021, Cao nguyên Kon Hà Nừng đã được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị đặc sắc về đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa của vùng đất Tây Nguyên.