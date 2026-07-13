Nhiều ca nô, tàu du lịch Phú Quốc tạm dừng hoạt động

Sau vụ lật ca nô khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong trên vùng biển Phú Quốc, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã chủ động tạm dừng khai thác tour canô ra đảo để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Chính quyền tỉnh An Giang cũng yêu cầu siết chặt quản lý phương tiện vận tải khách đường thủy, tuyệt đối không để phương tiện không đủ điều kiện xuất bến.

Ngày 12/7, ghi nhận của phóng viên tại Cảng quốc tế An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), hàng loạt ca nô và neo đậu tại bến sau vụ tai nạn lật ca nô làm 15 du khách Ấn Độ tử vong xảy ra một ngày trước (11/7).

Nhiều doanh nghiệp chủ động dừng khai thác tour ca nô tham quan các đảo quanh Phú Quốc.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh tour biển cũng phát đi thông báo tạm dừng khai thác. Trong đó, Công ty Rooty Trip Phú Quốc gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn. Đồng thời, công ty này thông báo tạm dừng toàn bộ chương trình tour ca nô tham quan các đảo trong ngày 12/7, cho đến khi có thông báo mới từ cơ quan chức năng.

Theo doanh nghiệp trên, với khách hàng đã đặt tour, công ty sẽ hỗ trợ chuyển sang lịch khởi hành khác hoặc hoàn, hủy vé theo chính sách hiện hành. Rooty Trip cho biết, sẽ cập nhật phương án hoạt động ngay khi có kết luận và hướng dẫn chính thức từ các cơ quan chức năng.

Cùng ngày, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành, đặc khu Phú Quốc để triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh cho biết, công tác tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe và điều trị các nạn nhân đã được triển khai khẩn trương theo phương châm "4 tại chỗ", với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Xây dựng tham gia họp đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc cùng các lực lượng tham gia cứu hộ, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục khẩn trương triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

Hàng loạt ca nô du lịch neo đậu tại Cảng quốc tế An Thới khi nhiều công ty thông báo tạm dừng khai thác tour ra đảo.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm vụ việc, yêu cầu địa phương tiếp tục tập trung hỗ trợ các nạn nhân, khắc phục hậu quả, và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Quán triệt Công điện 47/CĐ-TTg ngày 11/7/2026 của Thủ tướng, ông Hồ Văn Mừng chỉ đạo các lực lượng chức năng siết chặt công tác quản lý hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy; nếu không bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định.

Công an tỉnh An Giang được giao, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các sai phạm nếu có; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan bảo quản, bàn giao thi thể các nạn nhân cho thân nhân trong thời gian sớm nhất, tiếp tục tập trung cứu chữa người bị thương và phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành và Sở Ngoại vụ TPHCM giải quyết các thủ tục cần thiết đối với các nạn nhân là người nước ngoài.

Trước đó, 13 giờ ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island (của Cty Du lịch Minh Huy PC) khi chở 32 du khách Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới, đã bị lật. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong, gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ. Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, ngụ ấp Thuận Tiến, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú đặc khu Phú Quốc) - thuyền trưởng ca nô, để điều tra về hành vi vi phạm các quy định pháp luật, liên quan đến vụ lật ca nô.

Theo Nhật Huy (TPO)