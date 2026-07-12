Lật ca nô du lịch ở Phú Quốc, thông tin từ Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Liên quan vụ lật ca nô du lịch ở Phú Quốc làm 15 người tử vong, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải cho biết lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo khắc phục hậu quả và hỗ trợ các nạn nhân gặp nạn.

Chiều 11.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, cho biết sau khi nắm thông tin vụ lật ca nô du lịch ở Phú Quốc, tỉnh đã chỉ đạo khắc phục hậu quả và hỗ trợ các nạn nhân gặp nạn.

Theo ông Nguyễn Tiến Hải, ca nô chở du khách từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới gặp sóng to gió lớn nên bị lật khiến nhiều người thương vong. Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận phương tiện, cứu người bị nạn và đưa đến Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc cấp cứu.

Theo ông Hải, qua cứu nạn, có một số du khách được đưa về cấp cứu kịp thời nên còn sống. Riêng với nạn nhân tử vong, tỉnh An Giang sẽ phối hợp đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để khám nghiệm tử thi theo quy định.

Bác sĩ Bệnh viện Sun Group Phú Quốc điều trị cho các du khách gặp nạn. Ảnh: HOÀNG DUNG

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã chỉ đạo ngành chức năng của tỉnh phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) khám nghiệm tử thi các nạn nhân, đồng thời thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân nước ngoài và bàn giao theo quy định.

"Tỉnh chỉ đạo tăng cường các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, khẩn trương tối đa cứu hộ, trục vớt nạn nhân, hỗ trợ y tế để cứu sống du khách. Đối với du khách gặp nạn không còn sống thực hiện các thủ tục theo quy định. Điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc để kiểm tra, xử lý vụ tai nạn theo quy định", ông Hải cho biết thêm.

Theo thông tin ban đầu của UBND đặc khu Phú Quốc, khoảng 13 giờ ngày 11.7, ca nô mang số hiệu AG-26751 do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) làm thuyền trưởng chở 32 du khách cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên du lịch xuất bến từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới. Khi đi được khoảng 500 m thì ca nô bị lật do sóng lớn.

Đến 16 giờ cùng ngày, có 15 người tử vong trong vụ lật ca nô du lịch (toàn bộ là người nước ngoài).

Vị trí lật ca nô ở Phú Quốc. Ảnh: ĐÌNH TUYỂN

Theo đặc khu Phú Quốc, đến tháng 7.2026, Phú Quốc có hơn 100 ca nô chở khách tham quan đảo, nhưng chỉ khoảng 70 phương tiện đủ điều kiện hoạt động; số còn lại không đủ điều kiện khai thác đã bị đoàn kiểm tra lập biên bản đình chỉ. Việc siết chặt quản lý nhằm chấn chỉnh kịp thời các nguy cơ mất an toàn, hướng tới xây dựng môi trường du lịch văn minh, bền vững.

Theo Trần Ngọc (thanhnien.vn)