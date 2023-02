Bắt giam thuyền trưởng vụ canô lật khiến 17 người thiệt mạng ở Hội An

Canô Phương Đông bị lật tại biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam hôm 26-2-2022 khi chở theo 39 người, trong đó có 36 hành khách.

Ngày 7-2-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Sen (SN 1970; trú phường Cửa Đại, TP Hội An) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy".

Ông Lê Sen là thuyền trưởng điều khiển canô Phương Đông bị lật tại biển Cửa Đại, khiến 17 người thiệt mạng vào chiều 26-2-2022.

.

Theo điều tra, chiều 26-2-2022, canô Phương Đông của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông (do ông Võ Khương, trú phường Cửa Đại, làm giám đốc) chở 39 người - gồm 36 hành khách và thuyền trưởng Lê Sen cùng 2 thuyền viên - từ đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, TP Hội An vào đất liền.

Khi đến địa điểm cách Trạm Biên phòng Cửa Đại (TP Hội An) khoảng 2 hải lý về hướng Tây Bắc, canô này bị lật chìm, gây ra tai nạn thảm khốc.

Đến ngày 30-6-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy" theo Điều 272 Bộ Luật Hình sự.

Sau khi bắt tạm giam thuyền trưởng Lê Sen, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.