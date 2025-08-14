Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội sau vụ va chạm trên đèo Mang Yang

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ cùng ngày tại Km 110+400 m trên quốc lộ 19 đoạn qua đèo Mang Yang, thuộc địa phận xã Đak Pơ.
Lúc này, ô tô đầu kéo BKS 15H-062.08 kéo theo sơmi rơmooc BKS 15R-055.02 chở sầu riêng, do anh Vũ Hoài Thương (SN 1993, trú tại TP. Cần Thơ) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Hra đến xã Đak Pơ.
Khi tới đèo Mang Yang, chiếc xe này đã va chạm với xe tải BKS 81C-284.36 (chưa xác định người điều khiển) chở mì, lưu thông cùng chiều phía trước.
Vụ va chạm làm 2 xe đều lật về 1 bên, hàng hóa vương vãi ra đường, khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ. Trong đó, ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội ở phần đầu. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.
Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 đã cử 2 tổ công tác đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.
Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) đã lập tức cử cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường tham gia dập lửa. Đến khoảng 15 giờ 55 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.
Lực lượng chức năng đang tiến hành cứu hộ các phương tiện và thu dọn hiện trường để thông xe trong thời gian sớm nhất.