Công an tỉnh Gia Lai truy tìm bà Huỳnh Thị Thảo liên quan đến tố giác chiếm đoạt tài sản

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh, giải quyết nguồn tin về tố giác bà Huỳnh Thị Thảo về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, hiện tại bà Thảo đã bỏ đi khỏi địa phương.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm về việc: ông Trương Văn Tá (SN 1968) và bà Trần Thị Tuyết (SN 1969; cùng cư trú tại: khu phố 3, phường Tam Quan-trước đây là phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) tố giác bà Huỳnh Thị Thảo (SN 1985, nơi đăng ký thường trú: khu phố Bình Phú, phường Hoài Nhơn-trước đây là phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, bà Huỳnh Thị Thảo đã bỏ đi khỏi địa phương.

Quyết định truy tìm bà Huỳnh Thị Thảo của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh chụp màn hình

Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu bà Huỳnh Thị Thảo có mặt tại đơn vị (địa chỉ số 144 đường Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam) để giải quyết nội dung tố giác của ông Trương Văn Tá, bà Trần Thị Tuyết.

Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, bà Huỳnh Thị Thảo không đến làm việc thì được xem là bỏ trốn và Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiến hành giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện bà Huỳnh Thị Thảo thì thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tại địa chỉ: số 144 đường Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam hoặc Điều tra viên thụ lý Nguyễn Hữu Thịnh, SĐT: 0988.860.927) để tiếp nhận xử lý theo quy định.