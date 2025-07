Gia Lai: 18 năm tù cho nữ sinh dùng dao giết người từ câu bình luận trên Facebook

Đây là vụ án rúng động tại huyện Đak Pơ và thị xã An Khê (cũ) xảy ra vào tháng 3-2024. Thời điểm này, Thư đang là học sinh lớp 12 tại Trường THPT Y Đôn (huyện Đak Pơ cũ). Trong khi đó, nạn nhân trong vụ án là P.N.N.H. (SN 2007, trú tại phường An Bình) là học sinh lớp 11 tại Trường THPT Nguyễn Trãi (thị xã An Khê cũ).

Nữ sinh lớp 12 lãnh án 18 năm tù về tội "Giết người". Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ, khoảng 13 giờ ngày 6-3-2024, Thư lên mạng xã hội Facebook, thấy em P.N.N.H. bình luận “Chơi kiểu nào đây bay, lẹ i” tại dòng trạng thái của một người bạn. Trước đó, Thư cũng từng bình luận “Kiểu nào cũng chơi, lẹ đi”, nên nghĩ rằng em H. đã cố tình nhái lại câu của mình để… khiêu khích.

Do đó, Thư đã nhắn tin cho H. hẹn gặp để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn, H. đồng ý. Đến khoảng 20 giờ 25 phút cùng ngày, tại đường Nguyễn Văn Trỗi (trước cổng Trường Mầm non Sơn Ca; thuộc tổ 6, phường An Bình, thị xã An Khê cũ), Thư và H. gặp nhau.

Thư chủ động đạp vào người H., sau đó Thư bị H. nắm kéo tóc, dẫn đến xô xát, đánh nhau. Thư dùng dao mang theo từ trước đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng, đùi của H., làm nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Nghe tin H. chết, Thư đã đến Cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Qua giám định, Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) xác định nguyên nhân chết của em H. là do mất máu cấp do vết thương thấu ngực, bụng gây thủng tim, rách gan, lách gây ra bởi vật sắc nhọn.