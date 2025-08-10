Danh mục
Công an phường An Nhơn vận động người dân nộp súng tự chế

THÀNH LONG
(GLO)- Ngày 8-8, Công an phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) nhận được thông tin từ quần chúng về việc anh Nguyễn Đình Hùng (SN 1988, ở đường Ngô Văn Sở, phường An Nhơn) sở hữu và cất giữ một khẩu súng tự chế.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường đã nhanh chóng tiếp cận, gặp gỡ và tuyên truyền, vận động anh Hùng.

Qua quá trình làm việc, anh Hùng đồng ý giao nộp khẩu súng cho cơ quan chức năng. Được biết, khẩu súng này được anh Hùng mua qua mạng và sử dụng với mục đích săn bắn.

Anh Nguyễn Đình Hùng giao nộp súng. Ảnh: ĐVCC

Thực hiện đợt ra quân, tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an phường An Nhơn tăng cường tuyên truyền người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, góp phần phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn.

(GLO)- Được sự tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Hành động đó không chỉ thể hiện ý thức tuân thủ pháp luật mà còn là trách nhiệm giữ gìn bình yên cho cộng đồng.

