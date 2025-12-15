Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Dùng dao giết vợ, lãnh án 7 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 15-12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Trường (SN 1956, trú thôn 3, xã Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt, có tính chất côn đồ. 

Theo cáo trạng, bị cáo Trường và bà C.T.T. (SN 1958) là vợ chồng, có 4 người con chung. Khoảng trưa 31-5, sau khi uống rượu, giữa Trường và vợ phát sinh mâu thuẫn do bị cáo nghi ngờ bà T. có quan hệ tình cảm bên ngoài.

bi-cao-truong-thua-nhan-hanh-vi-truoc-toa.jpg
Bị cáo Trường tại tòa. Ảnh: N.L

Trong lúc lời qua tiếng lại, Trường xuống bếp lấy dao quay lại phòng khách, đe dọa rồi dùng dao đâm vợ. Dù được hàng xóm can ngăn, bị cáo vẫn tiếp tục đâm thêm 1 nhát trúng hông trái nạn nhân, gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 73%.

Tại tòa, bị cáo Trường thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Bị cáo khai do say rượu, không làm chủ được bản thân nên hành động bột phát, thiếu suy nghĩ; đồng thời cũng bày tỏ sự ăn năn, hối hận.

Với tư cách bị hại, bà T. cùng gia đình nhiều lần đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Hội đồng xét xử nhận định: Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, bị cáo đã hành động nóng nảy, sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công chính người thân, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng con người. Việc nạn nhân không tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo.

Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh về hậu quả của việc giải quyết mâu thuẫn gia đình bằng bạo lực; đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu giữ gìn chuẩn mực ứng xử, trách nhiệm nêu gương trong đời sống xã hội.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bị cáo Nghĩa nhận 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người.

Gia Lai: Lãnh 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người

(GLO)- Ngày 31-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Nghĩa (SN 1998, trú xã Phú Túc) 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, với các tình tiết tăng nặng “có tính chất côn đồ” và “tái phạm nguy hiểm”.

Có thể bạn quan tâm

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

Tin tức

(GLO) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm dầu gội, dầu xả và gel tắm do Công ty cổ phần Mỹ phẩm Vimac (có trụ sở tại Hà Nội) sản xuất vì không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) tuyên truyền cho người dân về các chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo.

Điều tra nhóm người chào mời làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng ở Vĩnh Thạnh

Pháp luật

(GLO)- Sáng 7-12, Thượng tá Đinh Văn Ngoan-Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác minh vụ việc nhóm đối tượng lạ mặt vận động, chào mời người dân trên địa bàn làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng, có dấu hiệu lừa đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Pa ra quân tuần tra đêm giữ bình yên thôn, làng. Ảnh: V.C

Công an Ia Pa tuần tra xuyên đêm giữ bình yên thôn, làng

Pháp luật

(GLO)- Sau sáp nhập, mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã vượt khó, tăng cường tuần tra, kiểm soát xuyên đêm nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

null