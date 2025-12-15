Dùng dao giết vợ, lãnh án 7 năm tù

(GLO)- Ngày 15-12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Trường (SN 1956, trú thôn 3, xã Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt, có tính chất côn đồ.

Theo cáo trạng, bị cáo Trường và bà C.T.T. (SN 1958) là vợ chồng, có 4 người con chung. Khoảng trưa 31-5, sau khi uống rượu, giữa Trường và vợ phát sinh mâu thuẫn do bị cáo nghi ngờ bà T. có quan hệ tình cảm bên ngoài.

Bị cáo Trường tại tòa. Ảnh: N.L

Trong lúc lời qua tiếng lại, Trường xuống bếp lấy dao quay lại phòng khách, đe dọa rồi dùng dao đâm vợ. Dù được hàng xóm can ngăn, bị cáo vẫn tiếp tục đâm thêm 1 nhát trúng hông trái nạn nhân, gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 73%.

Tại tòa, bị cáo Trường thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Bị cáo khai do say rượu, không làm chủ được bản thân nên hành động bột phát, thiếu suy nghĩ; đồng thời cũng bày tỏ sự ăn năn, hối hận.

Với tư cách bị hại, bà T. cùng gia đình nhiều lần đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Hội đồng xét xử nhận định: Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, bị cáo đã hành động nóng nảy, sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công chính người thân, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng con người. Việc nạn nhân không tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo.

Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh về hậu quả của việc giải quyết mâu thuẫn gia đình bằng bạo lực; đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu giữ gìn chuẩn mực ứng xử, trách nhiệm nêu gương trong đời sống xã hội.