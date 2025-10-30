Giết vợ cũ vì ghen tuông, lãnh án 20 năm tù

(GLO)- Sau khi nghe cáo trạng và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đinh Tóc (SN 1991, trú tại xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Sáng 30-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Đinh Tóc. Người bị giết trong vụ án này là chị Đinh Thị M. (SN 1997, trú cùng địa phương, từng là vợ Đinh Tóc, đã ly hôn năm 2024).

Bị cáo Đinh Tóc nhận bản án 20 năm tù về tội “Giết người”. Ảnh: M.N

Theo cáo trạng, dù đã ly hôn nhưng Đinh Tóc vẫn ghen tuông vô cớ với vợ cũ. Khi nghe con trai kể có người đàn ông thường đến nhà chở mẹ đi chơi, Đinh Tóc tìm cách ngăn cản.

Khoảng 6 giờ ngày 5-5-2025, Tóc chặn chị M. tại đoạn đường bê tông ở xã Sơn Lang (tỉnh Gia Lai), yêu cầu vợ cũ không được quen người khác. Hai bên xảy ra cãi vã.

Sau khi bị chị M. phản ứng gay gắt, Đinh Tóc dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu, dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị M. tử vong tại chỗ.

Hành vi của bị cáo Đinh Tóc thể hiện bản chất côn đồ, hung hãn, đã cướp đi tính mạng của người từng là vợ mình.