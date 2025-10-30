Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức

Đối tượng dùng kiếm chém anh họ bị khởi tố về hành vi giết người

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can Huỳnh Vĩnh Trọng (SN 2002, tên thường gọi Bôn, trú tại phường Ayun Pa) về hành vi giết người.

Tối 24-6, Trọng tham gia một buổi tiệc sinh nhật của người cháu trên địa bàn phường Diên Hồng. Trong buổi tiệc có anh N.A.T. (SN 1994, trú tại phường Diên Hồng) là anh họ của vợ Trọng.

doi-tuong-trong-da-bi-khoi-to-ve-hanh-vi-giet-nguoi-anh-duy-hai.jpg
Đối tượng Trọng bị khởi tố về hành vi giết người. Ảnh: Duy Hải

Khi ngồi nhậu cùng bàn, giữa Trọng và anh T. xảy ra mâu thuẫn cãi cọ khi đối tượng cho rằng anh T. coi thường, xúc phạm mình. Nổi máu côn đồ, đối tượng bỏ đi rồi quay lại với một cây kiếm Nhật xông tới chém anh T.

Dù được mọi người trong bữa tiệc can ngăn, Trọng vẫn hung hãn xông tới chém nhiều nhát vào người anh T.; gây vết thương rộng ở vùng bụng khiến anh T. lòi ruột.

Anh T. được người nhà đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch. Rất may, nhờ cấp cứu kịp thời, anh T. đã qua khỏi. Cơ quan Công an có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự với Trọng về hành vi giết người.

Về phần Trọng, đối tượng đã lẩn trốn nhiều nơi. Đến ngày 11-7, Tổ điều tra khu vực 7 (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường Ayun Pa triển khai lực lượng bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà cha mẹ ở phường Ayun Pa.

Ngoài hành vi giết người trên, Trọng cũng bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến một vụ án khác chưa được đưa ra xét xử. Được biết, đối tượng này đã có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ hàng chục ký cà phê giả tại hộ kinh doanh của ông S. Ảnh: Quang Kha

Thu giữ hàng chục ký cà phê giả ở phường Ayun Pa

Tin tức

(GLO)- Sáng 28-10, theo nguồn tin của phóng viên, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa chuyển hồ sơ 1 vụ có dấu hiệu buôn bán hàng giả là thực phẩm đến Công an tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Tang vật thu giữ là cà phê giả.

2 đối tượng Thúy và Lẽ tại cơ quan Công an.

Gia Lai: Phát hiện 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Pháp luật

(GLO)- Công an phường Hoài Nhơn Nam vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Lẽ (SN 1990, trú khu phố Đệ Đức 1) và Trần Thị Ngọc Thúy (SN 1994, trú khu phố Song Khánh, cùng ở phường Hoài Nhơn Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

