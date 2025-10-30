Đối tượng dùng kiếm chém anh họ bị khởi tố về hành vi giết người

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can Huỳnh Vĩnh Trọng (SN 2002, tên thường gọi Bôn, trú tại phường Ayun Pa) về hành vi giết người.

Tối 24-6, Trọng tham gia một buổi tiệc sinh nhật của người cháu trên địa bàn phường Diên Hồng. Trong buổi tiệc có anh N.A.T. (SN 1994, trú tại phường Diên Hồng) là anh họ của vợ Trọng.

Đối tượng Trọng bị khởi tố về hành vi giết người. Ảnh: Duy Hải

Khi ngồi nhậu cùng bàn, giữa Trọng và anh T. xảy ra mâu thuẫn cãi cọ khi đối tượng cho rằng anh T. coi thường, xúc phạm mình. Nổi máu côn đồ, đối tượng bỏ đi rồi quay lại với một cây kiếm Nhật xông tới chém anh T.

Dù được mọi người trong bữa tiệc can ngăn, Trọng vẫn hung hãn xông tới chém nhiều nhát vào người anh T.; gây vết thương rộng ở vùng bụng khiến anh T. lòi ruột.

Anh T. được người nhà đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch. Rất may, nhờ cấp cứu kịp thời, anh T. đã qua khỏi. Cơ quan Công an có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự với Trọng về hành vi giết người.

Về phần Trọng, đối tượng đã lẩn trốn nhiều nơi. Đến ngày 11-7, Tổ điều tra khu vực 7 (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường Ayun Pa triển khai lực lượng bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà cha mẹ ở phường Ayun Pa.

Ngoài hành vi giết người trên, Trọng cũng bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến một vụ án khác chưa được đưa ra xét xử. Được biết, đối tượng này đã có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.