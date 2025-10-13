Gia Lai: Khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với kẻ lái ô tô tông chết người sau mâu thuẫn tại quán nhậu

(GLO)- Ngày 13-10, Viện Kiểm sát nhân tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Đặng Văn Sang (SN 1998, trú thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương) để điều tra về hành vi “Giết người” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 7-10, Sang cùng một số người bạn uống bia tại 1 quán ở xã Bình Dương. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Sang và bạn chuyển sang quán nhậu khác ở thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương. Tại đây, Sang gặp N.Q.S. (SN 1999, ở cùng thôn) cũng đang ngồi ăn uống.

Khoảng 21 giờ 30 phút, Sang đến bàn của S. mời bia và hỏi về việc trước đây S. “nói xấu” mình, dẫn đến cãi vã. Sang dùng tay đánh vào mặt S. rồi vào bếp lấy dao rượt đuổi nhưng được mọi người can ngăn.

S. bỏ chạy ra đường và có lời lẽ khiêu khích lại. Bực tức, Sang đi đến nơi đậu xe cách quán khoảng 100 m, điều khiển xe quay lại quán.

Bị can Sang tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Khi thấy Sang lái xe tới, S. bỏ chạy sang đứng trước quán nhậu kề bên và tiếp tục vẫy tay khiêu khích. Sang liền lùi xe lại để lấy đà, rồi lao thẳng vào quán, tông trúng S. và bà L.T.Q. (SN 1970, thôn Phước Chánh, xã Bình Dương) đang đứng bên trong.

Hậu quả, bà Q. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn nhưng tử vong lúc 23 giờ 15 phút cùng ngày; còn S. bị thương nặng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Sang khai trước đó có uống vài lon bia, thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ rõ sự hối hận. Kết quả kiểm tra cho thấy, Sang âm tính với ma túy nhưng có nồng độ cồn trong máu tại thời điểm gây án.