Gia Lai: Ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 phụ nữ tử vong

KIỀU ANH NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Tối 7-10, tại thôn Dương Liễu Đông (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ nam thanh niên điều khiển ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 phụ nữ tử vong. Thanh niên này sau đó bỏ trốn nhưng vừa ra đầu thú.

Nạn nhân tử vong được xác định là bà Lương Thị Q. (SN 1970, ở xã Bình Dương). Người bị thương là Nguyễn Quang S. (SN 1999, ở xã Bình Dương).

o-to-lao-vao-quan-nhau.jpg
Ô tô lao vào quán nhậu tại xã Bình Dương. Ảnh chụp màn hình

Theo clip và thông tin lan truyền trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào 21 giờ 42 phút ngày 7-10 tại quán nhậu Xóm Nhậu trên đường Nguyễn Nhạc (thuộc thôn Dương Liễu Đông, xã Bình Dương).

Vào thời điểm trên, ô tô màu trắng di chuyển đến trước quán nhậu thì thắng gấp, quay đầu xe. Lúc lùi xe để quay đầu, xe này húc đuôi lên dải phân cách cứng khiến nhiều người trong quán và xung quanh chú ý.

Ngay sau đó, ô tô này tiếp tục rú ga lao vào quán nhậu, đâm thẳng vào 2 nạn nhân nói trên. Ngay sau đó ô tô này lùi lại vài mét và một nam thanh niên bước xuống xe với vẻ bình thản.

Sự việc khiến những người có mặt tại hiện trường hoảng loạn, tri hô, kêu cứu.

Vụ việc được camera của quán nhậu ghi lại. Clip: Người dân cung cấp

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Bình Dương đã triển khai toàn bộ cán bộ chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để bảo vệ hiện trường, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, xác minh thông tin, điều tra ban đầu. Vụ việc nhanh chóng được báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp điều tra.

Qua xác minh ban đầu, người lái xe lao vào quán nhậu được xác định là Đặng Văn S. (SN 1998, ở thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương).

Clip do người dân ghi lại.

Theo một nguồn tin, nguyên nhân ban đầu có thể là do trước đó Đặng Văn S. và Nguyễn Quang S. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã trong lúc đi nhậu tại một quán khác trên địa bàn xã. Đặng Văn S. đã lấy dao trong quán rượt đuổi Nguyễn Quang S. nhưng được mọi người can ngăn.

Trước nhiều thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, cho rằng Đặng Văn S. ngáo đá, đại diện Công an xã Bình Dương cho rằng cần phải có kết quả kiểm tra mới có thông tin chính xác.

“Công an xã triển khai hết lực lượng làm việc xuyên đêm. Đến thời điểm này, cơ quan Công an xã xác định được nơi ở của đối tượng S. và vận động người nhà đưa S. ra đầu thú”, đại diện Công an Bình Dương nói lúc rạng sáng 8-10.

Lúc 7 giờ sáng 8-10, lãnh đạo UBND xã Bình Dương xác nhận đối tượng S. đã ra trình diện cơ quan Công an.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

