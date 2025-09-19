Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tạm giữ 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Bình Dương

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 18-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

tu-trai-sang-doi-tuong-dang-van-bao-va-dang-hoai-duc-cung-tang-vat.jpg
Từ trái sang: Đối tượng Đặng Văn Bảo và Đặng Hoài Đức cùng tang vật. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, 2 đối tượng bị tạm giữ là Đặng Văn Bảo (SN 1989, trú thôn Vạn Phú, xã Phù Mỹ Bắc) và Đặng Hoài Đức (SN 1994, trú thôn Dương Liễu Đông, xã Bình Dương).

Tối 15-9, Công an xã Bình Dương đã tiến hành kiểm tra hành chính tại một nhà nghỉ trên địa bàn và bắt quả tang Đặng Văn Bảo, Đặng Hoài Đức và Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1994, trú thôn Dương Liễu Đông, xã Bình Dương) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổ công tác đã thu giữ 1 túi ni lông chứa ma túy và các dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh, cả 3 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Qua điều tra ban đầu, Bảo và Đức chuẩn bị dụng cụ, mua ma túy và thuê nhà nghỉ rồi rủ Thắng đến cùng sử dụng.

