Gia Lai: 148 đối tượng có dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Trưa 15-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã đưa 148 đối tượng có dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy về trụ sở 267A Trần Phú (phường Diên Hồng) để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng bị phát hiện "bay lắc" có tuổi đời còn khá trẻ. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, Công an tỉnh đã đồng loạt đột kích, khám xét nhiều tụ điểm “bay lắc” trên địa bàn phường Diên Hồng gồm quán karaoke V. ở 144/11 Wừu, cùng 3 nhà nghỉ không có biển hiệu tại địa chỉ 22 Thống Nhất, 102 Cao Bá Quát và 35C Đống Đa.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Theo Công an tỉnh, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, điều tra viên cùng trang thiết bị nghiệp vụ đã được huy động để kiểm tra các tụ điểm “bay lắc”. Qua đó, lực lượng Công an đã phát hiện 148 người với 56 nữ, 92 nam ở độ tuổi còn rất trẻ đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp như khay (Ketamine), kẹo (MDMA)…

Các đối tượng được đưa về trụ sở Công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Văn Ngọc

Qua ghi nhận ban đầu, lực lượng Công an xác định, các địa điểm trên mặc dù đăng ký loại hình kinh doanh karaoke nhưng phòng hát đã được cải tạo, sửa chữa, lắp đặt thêm giường nệm, sofa, đèn nháy, loa công suất lớn để phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy của các đối tượng.

Bên cạnh đó, để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng đã lắp thêm nhiều camera cảnh giới, nhiều cửa bảo vệ, thoát hiểm nhằm trốn tránh sự phát hiện và có thể dễ dàng tẩu thoát.

Công an tỉnh Gia Lai phát hiện 148 đối tượng tụ tập "bay lắc". Clip: Văn Ngọc

Được biết, đây là một trong những vụ án có số lượng đối tượng tổ chức, sử dụng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.