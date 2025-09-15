Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hàng trăm cảnh sát đột kích nhiều tụ điểm “bay lắc” ở phường Diên Hồng

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Sáng 15-9, theo nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá hàng loạt tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Diên Hồng.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, hàng trăm cảnh sát của các đơn vị thuộc Công an tỉnh như Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Kỹ thuật Hình sự…cùng các đơn vị nghiệp vụ khác đã bất ngờ đồng loạt ập vào 4 địa điểm có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

nha-nghi-tai-22-thong-nhat-bi-luc-luong-cong-an-ap-vao-luc-rang-sang-15-9-anh-van-ngoc.jpg
Nhà nghỉ tại 22 Thống Nhất bị lực lượng Công an ập vào lúc rạng sáng 15-9. Ảnh: Văn Ngọc

Trong số 4 địa điểm có quán karaoke V. ở 144/11 Wừu, cùng 3 nhà nghỉ không có biển hiệu tại địa chỉ 22 Thống Nhất, 102 Cao Bá Quát, 35C Đống Đa.

3 nhà nghỉ này trước đó đều kinh doanh loại hình giải trí karaoke, song thời gian qua đã ngừng hoạt động và chuyển sang hình thức nhà nghỉ. Tuy nhiên, các căn phòng lại được cải tạo với dàn nhạc, đèn, giường… phục vụ cho các đối tượng “bay lắc”.

nhieu-doi-tuong-bi-bat-giu-de-dieu-tra-trong-dot-dot-kich-nay-anh-van-ngoc.jpg
Nhiều đối tượng bị bắt giữ để điều tra trong đợt đột kích này. Ảnh: Văn Ngọc
nha-nghi-tai-102-cao-ba-quat-noi-phat-hien-nhieu-doi-tuong-tu-tap-bay-lac-anh-van-ngoc.jpg
Nhà nghỉ tại 102 Cao Bá Quát-nơi phát hiện nhiều đối tượng tụ tập "bay lắc". Ảnh: Văn Ngọc

Tại các cơ sở này, lực lượng Công an phát hiện hơn 100 người tụ tập có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Theo nguồn tin, qua sàng lọc, Công an tỉnh đã phát hiện hàng chục đối tượng nam, nữ dương tính với ma túy. Lực lượng Công an cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

luc-luong-cong-an-dang-kiem-tra-tai-nha-nghi-o-35c-dong-da-anh-van-ngoc.jpg
Lực lượng Công an đang kiểm tra tại nhà nghỉ ở 35C Đống Đa. Ảnh: Văn Ngọc

Vụ việc đã gây xôn xao dư luận tại phường Diên Hồng và các địa bàn lân cận. Theo tìm hiểu của phóng viên, các nhà nghỉ bị triệt phá trong đợt này hầu hết đều hoạt động trá hình.

Các cơ sở đều có người canh phòng cẩn mật không cho người lạ ra vào, chỉ dành cho “khách quen” đã liên hệ trước. Mỗi ca thuê thường kéo dài khoảng 6 tiếng với giá dao động 3-4 triệu đồng/ca.

Nhiều đối tượng đã bị bắt giữ khi đang "bay lắc". Clip: Văn Ngọc

Qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, Công an tỉnh đã phát hiện các tụ điểm này có dấu hiệu chứa chấp cho các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Do đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã lên kế hoạch triệt phá, bóc gỡ các tụ điểm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây bức xúc trong nhân dân.

null