Triệt phá nhóm tụ tập "đập đá" trong nhà nghỉ ở Chư Sê

(GLO)- Chiều 11-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại 1 nhà nghỉ ở xã Chư Sê.

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 10-9, Công an xã Chư Sê đã bắt quả tang tại phòng 205 của một nhà nghỉ ở thôn 3 có 7 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong đó có 3 đối tượng Trần Văn Mạnh (SN 1997, trú tại thôn Dun Bêu, xã Chư Sê), Mai Xuân Nguyên (SN 2004, trú tại thôn Hồ Nước, xã Chư Sê), Nguyễn Công Cường (SN 1999, trú tại thôn Ia Sa, xã Ia Hrú).

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Chí Trung

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ trên người của Mạnh 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng, được đối tượng khai là ma túy đá mua để sử dụng; trên người Cường có 1 đoạn ống nhựa chứa chất tinh thể, được đối tượng khai là ma túy đá mua mang về cất giấu để bán kiếm lời.

Qua quá trình đấu tranh, Nguyên tự nguyện giao nộp 1 cân tiểu ly, 5 gói nilon, 2 đoạn ống nhựa chứa chất tinh thể màu trắng. Nguyên khai số ma túy này là của Cường đưa cho Nguyên cất giấu nhằm mục đích để bán kiếm lời.

Số ma túy do các đối tượng cất giấu tại nhà nghỉ. Ảnh: Chí Trung

Cùng thời điểm này, ở phòng 208 của nhà nghỉ, Công an xã Chư Sê đã bắt giữ đối tượng Dương Ngọc Hằng (SN 1995, trú tại tỉnh Đồng Nai) đang tàng trữ 2 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng và 3 viên nén màu đỏ mà đối tượng khai là ma túy. Quá trình đấu tranh, Hằng khai nhận từ tỉnh Đồng Nai lên chơi với nhóm của Cường và thuê căn phòng 208 để ngủ.

Công an xã Chư Sê đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan.