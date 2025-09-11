Danh mục
Chư Sê: Khen thưởng đột xuất Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm xã

QUANG TẤN
(GLO)- Ngày 10-9, đồng chí Lý Anh Sang-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư Sê đã gặp mặt, động viên và trao thưởng đột xuất cho Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm xã vì thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn.

Trước đó, lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an xã Chư Sê đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn 3.

Đây là chiến công thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Lý Anh Sang trao thưởng cho Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm xã. Ảnh: Trúc Phùng

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Bí thư Đảng ủy xã Lý Anh Sang đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng, chống tội phạm.

Đồng thời, đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an xã tiếp tục phát huy tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” để giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

