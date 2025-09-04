Khởi tố đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại xã Chư Prông

(GLO)- Ngày 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố Đinh Ngọc Minh (SN 1992, trú tại thôn 1, xã Chư Prông) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua nắm tình hình, phát hiện Đinh Ngọc Minh có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy cho một số con nghiện trên địa bàn xã, Công an xã Chư Prông lên kế hoạch triệt xóa.

Đối tượng Đinh Ngọc Minh chỉ chỗ cất giấu ma túy. Ảnh: ĐVCC

Đến ngày 26-8, tại phòng trọ do Minh thuê ở thôn 5, xã Chư Prông, Công an xã bất ngờ kiểm tra, phát hiện đối tượng cất giấu hơn 0,1 g ma túy dạng đá trong áo khoác ở phòng trọ.

Qua đấu tranh, Minh khai nhận đã mua số ma túy này về bán lại cho các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn xã. Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý.