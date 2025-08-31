Bắt quả tang 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ở nhà trọ

(GLO)- Ngày 31-8, Công an phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, lúc 7 giờ ngày 30-8, khi kiểm tra hành chính tại nhà trọ T.T. (ở khu phố 2, phường Quy Nhơn Tây), Công an phường Quy Nhơn Tây phát hiện, bắt quả tang Đặng Văn Cường (sinh năm 1992, ở xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang) và Võ Hoàng Thạch (sinh năm 1982, ở phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Đặng Văn Cường và Võ Hoàng Thạch. Ảnh: Công an cung cấp

Tổ công tác đã thu giữ một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 3 gói nilon có chứa ma túy.

Hai đối tượng khai nhận thuê nhà trọ này để ở và đi làm từ tháng 6-2025. Tối 29-8, cả hai mua ma túy và về nhà trọ để sử dụng thì bị phát hiện.