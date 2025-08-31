Bắt quả tang 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ở nhà trọ

Trước đó, lúc 7 giờ ngày 30-8, khi kiểm tra hành chính tại nhà trọ T.T. (ở khu phố 2, phường Quy Nhơn Tây), Công an phường Quy Nhơn Tây phát hiện, bắt quả tang Đặng Văn Cường (sinh năm 1992, ở xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang) và Võ Hoàng Thạch (sinh năm 1982, ở phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai) đang sử dụng trái phép chất ma túy.
Tổ công tác đã thu giữ một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 3 gói nilon có chứa ma túy.
Hai đối tượng khai nhận thuê nhà trọ này để ở và đi làm từ tháng 6-2025. Tối 29-8, cả hai mua ma túy và về nhà trọ để sử dụng thì bị phát hiện.