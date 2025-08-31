Xử lý đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Công an xã Tây Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) điều tra, xử lý đối tượng Phan Bá Thành (SN 1994, trú tại thôn Phú Xuân, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Thành là đối tượng vừa hoàn thành cai nghiện vào tháng 5-2025, hiện đang bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện. Thời gian gần đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tây Sơn phát hiện Thành có dấu hiệu tiếp tục tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phan Bá Thành tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Sáng 28-8, Công an xã Tây Sơn tiến hành làm việc với Thành. Kết quả xét nghiệm cho thấy đối tượng dương tính với ma túy đá (Methamphetamine). Qua đấu tranh, Thành khai nhận đã mua ma túy về tàng trữ để sử dụng và tự nguyện giao nộp 7 gói nhựa chứa ma túy đá, có tổng trọng lượng giám định 1,1694 g.

Trưa cùng ngày, Công an xã Tây Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý thực hiện thủ tục bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ hình sự đối với Thành để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.